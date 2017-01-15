Новости России сегодня, 15.01.2017: россиянам пообещали повышение пенсий

Совсем скоро средняя пенсия в России повысится практически на 500 рублей, тогда как средний размер страховой пенсии после того, как она будет проиндексирована на 5,8 процентов, составит 13 тысяч 700 рублей.Сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) сразу же указали на то обстоятельство, что средняя страховая пенсия в стране сейчас - 13,2 тысячи рублей. В ведомстве признали, что имеются трудности с полной реализацией всех намеченных планов, но посетовали на уверенность правительства, связанную с реализацией социальных проектов.Несколько дней назад министр труда и соцзащиты России Максим Топилин сообщал, что в текущем году страховые пенсии по старости будут повышаться два раза. В феврале - на 5,4%. А в апреле еще на 0,%. Всего - на 5,8%.Социальные пособия тоже станут выше на 5,4% с 1 февраля. Речь идет о выплатах чернобыльцам, ветеранам, инвалидам, детских пособиях. Вместе с этим пенсионеры уже начали получать единовременную выплату в пять тысяч рублей. Деньги пришли уже 60% получателей.Важно указать и на то обстоятельство, что Министерство финансов намеревается определять размер пенсии на основе критериев нуждаемости. "Если мы примем программу, стратегию совершенствования пенсионной системы более справедливую, которая предусматривают большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается, и, соответственно, меньше тем, кто в них меньше нуждается…" - поведал министр финансов Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума.Силуанов подчеркнул, что данный подход позволит сэкономить бюджетные средства, которые можно будет направить на медицину и образование. Он добавил, что надобность увеличения этих расходов связана с тем, что для пенсионеров важно получение качественных медицинских услуг.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170488-news.html