Патрушев: В 2016 году предотвратили проникновение 900 террористов на территорию России

Последнее время Россия эффективно ведет борьбу с террористами. За 2016 год усилиями служб удалось предотвратить проникновение на территорию страны более 900 опасных личностей. При проверке властям удалось выявить их причастность к разного рода террористической деятельности, однако все еще существует опасность проявления людей, которые состоят в законспирированных ячейках внутри РФ. Скрываясь под видом традиционных мусульманских общин, эти люди ведут противоправную деятельность, которая несет угрозу безопасности общества. В настоящий момент спецслужбы работают над выявлением таких организаций и прекращением их работы.«Проведенные нами оперативные мероприятия позволили своевременно и эффективно предотвратить попытки террористов, направляющихся из зон боевых действий, проникнуть на нашу территорию», - сообщил Николай Патрушев.Он также отметил, что службы продолжат вести усиленный контроль за лицами, приезжающими в Россию из стран, где террористическая активность находится на повышенном уровне.

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