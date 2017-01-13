Денис Мантуров предупредил о возможности появления «табачных боярышников»

Как утверждает Денис Мантуров, помимо разработки антитабачной концепции сотрудники Минпроторга совместно с работниками Минздрава и Минфина будут обсуждать решение касательно регулирования продажи препаратов, содержащих спирт. По словам Вероники Скворцовой, министра здравоохранения, в аптеках некоторая продукция относится в «группе риска», поэтому препараты будут выпускаться исключительно по рецепту.Сообщается, что если препараты, содержащие спирт, будут безопасными, тогда жители России смогут приобрести их в аптеках без рецепта. Также сейчас депутаты ввели некие ограничения касательно продажи подобных лекарств в одни руки, поэтому введется количественный подсчет продукции, находящиеся в аптечных пунктах. В введении рецептов заговорили после того, как в Иркутске от употребления боярышника скончались 76 местных жителей.

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