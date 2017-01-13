Новости России сегодня, 13.01.2017: обзор главных событий, последние новости России на 13 января

Самые последние новости России на сегодняшний день, 13 января, информируют о следующей череде событий: российские граждане стали отказываться от мяса, делая акцент на овощах. Анатолий Сердюков занялся секретными глушилками Министерства обороны. Свежий соцопрос доказал, что сообщениям про президента Владимира Путина доверяет большинство россиян.Согласно свежей статистике, в последние годы рацион российских граждан существенно поменялся. В частности, в среднем по России снизилось потреблений мясной и рыбной продукции, а также сахара и молока.Вместе с этим россияне стали отдавать больше предпочтений картофелю, бахчевым культурам и различным овощам. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ежегодном выпуске сборника "Регионы России. Социально-экономические показатели", подготовленный Федеральной службой государственной статистики.По мнению экспертов, текущую ситуацию на аграрном и продовольственном рынке можно объяснить ростом цен и одновременным падением доходов граждан. В целях экономии население нашей страны постепенно переходит с натуральных продуктов на более бюджетные аналоги. Это в свою очередь может негативно сказаться на здоровье, полагают диетологи.Между тем уменьшение в рационе россиян количества сахара и увеличение потребления овощей обладает несомненным положительным эффектом. По мнению экспертов, изменение рациона россиян может свидетельствовать не только о финансовом кризисе, но и о переходе на здоровое питание.Так, с 2013 по 2015 год россияне стали есть на два килограмма в год меньше мяса (из расчета на одного человека), на пять килограммов меньше рыбы, на девять килограммов молока и молочных продуктов, на один килограмм сахара. Примечательно, что количество съедаемых яиц и хлеба осталось без изменений.За последние десять лет существенно увеличилось потребление овощей и бахчевых. Так, в 2015 году на каждого жителя нашей страны пришлось по 112 килограммов картофеля, что на один килограмм больше, чем с 2012 по 2014 год, и на три килограмма больше, чем в 2005 году. Потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло с 2013 по 2015 год на два килограмма на человека, а по сравнению с 2005 годом - на 24 килограмма.Бывший руководитель Министерства обороны вошел в состав руководства крупного оборонного завода. Анатолий Сердюков отныне отвечает за выпуск систем электронных помех и глушилок.Брянский электромеханический завод стал новой ступенькой к славе для скандального чиновника. Анатолий Сердюков - член совета директоров крупного оборонного предприятия АО "БЭМЗ". Завод производит по заказу Минобороны комплексы радиоэлектронной борьбы, станции радиоконтроля и радиотехнической разведки, а также системы приема и обработки данных со спутников.Четвертью акций предприятия владеет госкорпорация "Ростех", еще 75% - у концерна "Радиоэлектронные технологии". Заказов у завода хватает: в прошлом году сумма контрактов составила 625 миллионов рублей.Пост министра обороны Анатолий Сердюков оставил в 2012 году: тогда разразился скандал по поводу хищений в министерстве. Однако спустя лишь год после отставки он занял пост гендиректора Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, который входит в корпорацию "Ростех". И пошел вверх по карьерной лестнице: в 2015-м назначен исполнительным директором по авиационному кластеру корпорации, а затем стал членом совета директоров "Вертолетов России". В сентябре 2016 года Сердюков вошел в состав правления госкорпорации "Ростех".Брянский электромеханический завод производит станции мощных шумовых помех СПН-4. Это три КамАЗа с оборудованием для защиты наземных объектов от самолетов-разведчиков, прицельного бомбометания и ракетного обстрела. В списке продукции предприятия - станция помех радиовзрывателям артиллерийских боеприпасов СПР-2. На поле боя эта машина может уберечь пехоту и технику от попадания боеприпасов с радиовзрывателем на площади до 60 гектаров.Известен БЭМЗ и разработками для гражданской сферы. Это, в частности, система контроля за состоянием железнодорожных путей, а также ходовой части самого поезда. Другой выпускаемый прибор известен врачам. Аппарат "Градиент-1" лечит различные недуги с помощью низкочастотного магнитного поля.Средства массовой информации объективно освещают в России деятельность президента Владимира Путина (62%), природные катаклизмы (72%) и положение РФ в мире (53%). Такое мнение выразили россияне в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.Социологи рассказали, что большинство россиян доверяют публикациям в СМИ и телепрограммам. По мнению граждан (72%), журналисты рассказывают правду о наводнениях, землетрясениях, пожарах и прочих стихийных бедствиях.62% россиян считают, что журналисты объективно рассказывают о деятельности главы государства Владимира Путина. 27% респондентов заявили, что пресса «приукрашивает» в публикациях про президента. 3% опрошенных заметили негативную оценку в статьях и новостях про Путина.В заключении будет уместно напомнить, что россияне (53%) также доверяют информации СМИ о положении страны на международной арене.

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