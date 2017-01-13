Россия сегодня 2017, новости 13 января: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 13.01.2017

Самые последние новости России на сегодняшний день, 13 января 2017 года, информируют о следующей череде событий: между российскими министрами развилась бурная дискуссия о надобности повышения пенсионного возраста. Отслужившие в армии получат максимальное пособие по безработице. Домашние животные в России получат собственные ID.Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал на очередном Гайдаровском форуме о повышении пенсионного возраста. По словам чиновника, правительство не рассматривает реализацию этой меры в 2017 году."В 2017 году этого не произойдет", - заверил Топилин. В то же время он отметил, что Минтруд обсуждает концепцию экономического развития Центра стратегических разработок, которая находится в стадии подготовки под руководством бывшего министра финансов Алексея Кудрина.Топилин напомнил, что предложения экс-главы Минфина предусматривают изменения в пенсионной системе и повышение возраста выхода на пенсию. Чиновник отказался назвать конкретные цифры и сроки, подчеркнув, что дискуссия о повышении возраста для российских граждан ведется постоянно.О том, что в России в 2017 году не будут повышать пенсионный возраст, ранее заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, большинство россиян выступают резко против такой меры, что подтверждают данные соцопросов и беседы членов верхней палаты парламента с гражданами в регионах."Решение данного жизненно важного для каждого человека вопроса не должно быть шоком для российских граждан. Его следует принимать вместе с ними", - уточнила Матвиенко.Выступившая на Гайдаровском форуме вице-премьер правительства Ольга Голодец дала положительную оценку современному российскому пенсионному механизму и похвалила его за "стабильную и надежную работу". Она отметила, что действующая система дает возможность свести к минимуму издержки на обслуживание пенсионного капитала.По словам Голодец, собираемые деньги сразу отдаются получателям, что говорит об отсутствии расходов, связанных с банковской деятельностью. При этом министр напомнила, что российской пенсионной системе удалось без значительных потерь пройти сложный последний период пяти лет. "Взносы поступают, а пенсии постепенно растут", - заключила она.Отслужившие в армии россияне после постановки на учет в службе занятости смогут претендовать на получение максимального пособия по безработице. Соответствующие поправки в закон о занятости подготовил Минтруд.По действующему законодательству на максимальное пособие (4900 рублей) может рассчитывать человек, проработавший в течение 26 недель полный день и уволившийся по собственному желанию. При отсутствии трудового стажа или при условии, что после увольнения прошло более 12 месяцев, выплачивается минимальная компенсация (850 рублей).В соответствии с последним пунктом бывшие военнослужащие после возвращения из армии не могут претендовать на повышенную сумму выплаты в период поиска работы. Чиновники сочли такой подход несправедливым и решили внести изменения в закон о занятости.Согласно поправкам, если перед тем как отправиться в армию, мужчина отработал минимум полгода по графику полной занятости, он может претендовать на 4900 рублей. Если мужчина работал неполный день, но на протяжении более длительного срока, который в перерасчете на восьмичасовой график дает необходимые для получения пособия шесть месяцев, он также вправе рассчитывать на максимальную выплату.У срочников появится и еще одна возможность претендовать на пособие. Бывшие военнослужащие смогут получать стипендию при условии, что на обучение их отправила служба занятости.На 28 декабря прошлого года численность официально зарегистрированных безработных граждан составляет 888,6 тысяч человек.Напомним, что в конце 2016 год общественный совет при Министерстве труда и соцзащиты рассматривал законопроект об увеличении размера пособия по безработице в два раза, но обстоятельства не позволили принять документ. "В ситуации, в которой мы находимся, вынуждены сохранить размеры - минимальный и максимальный - на уровне прошлого года: соответственно 850 и 4900 рублей", - заявили в пресс-службе Минтруда.С 2018 года владельцам домашних животных придется снабжать своих питомцев чипами с уникальными идентификационными номерами (УИН). Об этом журналистам сообщил представитель министерства сельского хозяйства Российской Федерации.Согласно предварительной информации, заместитель председателя российского правительства Аркадий Дворкович поручил профильным ведомствам до 15 февраля разработать «дорожную карту».Из уточненных данных следует, что УИН получат лошади, крупный рогатый скот, олени, верблюды, домашняя птица, собаки, кошки, свиньи, кролики, пушные звери, пчелы и рыбы.Также будет уместно напомнить о том, что, ранее специальный представитель главы государства Сергей Иванов потребовал ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

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