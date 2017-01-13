Почему упал самолет Ту-154 в Сочи, сегодня новости: причины крушения в Черном море 25 декабря, версии

В причинах крушения самолета Ту-154 в Сочи, который упал 25 декабря 2016 года, сейчас активно разбираются следователи. Но какие-либо выводы на сегодняшний день они предпочитают не делать, а лишь высказывают две основные версии.В частности, сейчас фигурируют такие версии: ошибка пилотов при взлете, а также техническая неисправность лайнера. Однако общество отказывается верить в подобных предварительные выводы. Часть граждан нашей страны, не дожидаясь завершения официального следствия, сетует на то, что на борту самолета мог прогреметь взрыв. Но какие-либо доказательства этой теории никто не может предоставить.Специалисты авиационной отрасли подвергли резкой критике появившуюся накануне в прессе информацию о якобы раскрытым причинах крушения. Ранее в СМИ появился материал, в котором утверждается, что "загадка крушения Ту-154 раскрыта". В частности, в публикации говорится, что самолет потерпел катастрофу из-за перегруза и ошибки второго пилота, перепутавшего рычаги управления шасси и закрылками.Руководитель отдела государственного центра "Безопасность полетов на воздушном транспорте" доктор технических наук Андрей Шанявский отметил, что все версии, возникающие на данном этапе расследования, являются "полным бредом", поскольку даже эксперты госкомиссии пока не могут сделать окончательные выводы о причинах катастрофы. В данный момент специалисты занимаются сбором и выкладкой обломков лайнера, это долгий и трудоемкий процесс, который необходимо завершить, чтобы понять, в какой системе произошел сбой и почему, рассказал Шанявский."Представьте себе самолет Ту-154, который нужно собрать из фрагментов, причем собрать, ни разу не наврав, иначе это все испортит. Сразу все становится понятно, и никакие журналистские версии вас уже не смогут заинтересовать", - поведал эксперт.Известный военный обозреватель Алекс Джонс считает, что всем, считающим "крушение российского самолета и гибель 92 человек в Сочи" результатом технической ошибки, пора "снять лапшу с ушей". Обама сказал, что они ответят России "в своем тоне и своим способом". Как сказал военный обозреватель, Штаты передали множество ракет "земля-воздух" и переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер" людям, которых силовые ведомства США называют "повстанцами".Начиная с 90-х, было продано более 50 тысяч американских ПЗРК странам третьего мира. А сейчас исламисты пользуются этим оружием. Алекс Джонс уверен, что израильский, египетский, российский самолет над Синаем сбиты именно джихадистами по указке США. И вот теперь крушение самолета возле Сочи."Несомнено, они убивают российских дипломатов. Несомненно, они пытаются начать войну с Россией, организовав катастрофу этого самолета. Я сотни раз предсказывал это. Вы это видели. Над Средиземным морем, над Черным морем. Мы наблюдаем катастрофу трех российских самолетов за прошлый год. И в двух случаях джихадисты опубликовали видео, где они берут ответственность за трагедию.Путин не хочет это афишировать. Он поручил провести расследование. Они пытаются сказать, что это не теракт. Надеются на это, потому что не хотят быть втянутыми в необходимости ответных действий. Они надеются, что все изменится, как только Трамп придет к власти.Проблема в том, что существует много спящих ячеек и агенты глобалистов работают в НАТО и в наших собственных вооруженных силах. Среди них много арабистов и других. Существует много рисков. Я связываю это с Кэрри, с Израилем. Это все холодные факты".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169506-news.html