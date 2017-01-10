Авиакатастрофа в Сочи: на пляже найдены фрагменты тел погибших после крушения Ту-154

Прошло чуть больше двух недель с крупной авиакатастрофы в Сочи, когда 25 декабря через пару минут после взлета потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны РФ. Этого времени, как теперь выясняется, слишком мало, чтобы следователи сделали окончательные выводы о причинах трагедии.Тем временем, поисковая операция в Черном море, куда рухнул лайнер, продолжается до сих пор. Водолазы и спасатели раз за разом натыкаются не только на обломки самолета, но еще и на фрагменты тел погибших. Также имеют место быть и личные вещи людей, находившихся на борту злосчастного самолета. В качестве примера можно обратиться к сегодняшнему дню, 10 января, когда сотрудники охраны одного из сочинских отелей заметили необычные предметы, которые прибило к берегу.Вскоре выяснилось, что они производили осмотр территорию санатория «Бургас», когда увидели небольшие детали рухнувшего 25 декабря 2016 года самолета. Также они нашли фрагменты человеческих тел. Охранники немедленно вызвали полицейских на место этой страшной находки.Специалисты установили, что обломки на самом деле принадлежат разбившему лайнеру Ту-154. В частности, на пляже были зафиксированы микросхема, приборная панель, кресло и вентилятор. Также был обнаружен фрагмент кости длиной примерно 10-15 сантиметров. Все предметы были отправлены на исследование.Напомним, что катастрофа над Черным морем произошла 25 декабря 2016 года. Самолет Минобороны Ту-154 Б-2 направлялся в Латакию с аэродрома Чкаловский, в Сочи он приземлился на дозаправку. На борту находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

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