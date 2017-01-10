Крушение самолета в Сочи 2016, новости сегодня: почему упал Ту-154, стали известны новые причины

Причины крушения самолета Ту-154, что произошло 25 декабря прошлого года, до сих пор остаются загадочными. Пусть следователи и выделяют несколько версий, но общественность отказывается в них верить. В частности, ранее фигурировали версии об ошибке пилотирования и технической неисправности.Тем временем, несколько часов назад представители Министерства обороны России завершили анализ бортовых самописцев разбившегося лайнера. Они сделали вывод, что причиной катастрофы стали ошибки пилотирования, перегруз и низкая высота полета. Все эти моменты в совокупности и привели к трагедии в Черном море. "На третьей минуте полета, когда лайнер находился на высоте 450 метров над уровнем моря, сработали датчики системы курсовой устойчивости. Машина стала резко терять высоту из-за проблем с закрылками", - сообщил источник из комиссии, занимающейся расследованием этого авиационного происшествия.Причиной, побудившей лайнер свалиться в Черное море, эксперты назвали ошибку второго пилота, коим являлся 33-летний капитан Александр Ровенский. Следователи полагают, что он перепутал рычаги уборки шасси и закрылков. "От этого самолет перешел в запредельный угол атаки, экипаж попытался развернуть машину, чтобы дотянуть до земли, однако сделать это уже не успел", - добавил представитель комиссии.В свою очередь некоторые технические моменты самолета Ту-154 привел заслуженный пилот РФ Виктор Саженин: "У "Туполева" рукоятки уборки шасси и закрылков сделаны на козырьке кабины пилотов, между ними, над лобовым стеклом. Перепутать их можно, особенно если второй пилот, сидящий справа, в обязанности которого входит управление закрылками и шасси во время взлета, устал".Вместе с этим отмечается, что шансов на то, чтобы вывести самолет в нормальное положение, когда он уже сильно накренился, практически не было. Проблема еще и заключалась в перегрузке лайнера. "О перегрузе свидетельствует тот факт, что, когда самолет начал терять высоту, первой о воду ударилась именно хвостовая часть, которая отвалилась, а затем машина правым крылом зацепила воду и рухнула в море", - пояснил источник в Минтрансе.На данный момент нельзя исключать, что родственники и сослужицы военных, которых направили в Сирию, могли попросить передать им какие-либо вещи. "А во время полета и после посадки в Сочи груз могло растрясти. Во время взлета из Сочи груз сдвинулся в хвостовую часть лайнера, и машину при внештатной ситуации с закрылками потянуло вниз", - поведал разбирающийся в ситуации источник.В заключении эксперты добавляют, что летчики вряд ли проходили курс специальной подготовки, так как в противном случае они обладали бы необходимыми знаниями для приведения ситуации в штатное русло. "В военных училищах, которые окончили пилоты, их вряд ли обучали, как при сбое работы закрылков на малых высотах выставить их на обратный выпуск, чтобы вывести лайнер из запредельного угла атаки", - высказал свое предположение источник в комиссии по расследованию катастрофы в Сочи.Примечательно сейчас вспомнить о том, что версия с закрылками стала фигурировать после расшифровки первого черного ящика, когда на пленке было слышно, как один из пилотов произнес следующее: "Закрылки, с*ка!".Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Воздушное судно держало курс на город Латакия в Сирии. На борту находились 92 человека. Среди них - участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они направлялись на сирийскую землю, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом праздничным концертом. Елизавета Глинка везла помощь сирийским детям. Выжить в катастрофе никому не удалось.

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