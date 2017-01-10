Россия сегодня 2017, новости 10 января: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 10.01.2017

В России происходит большое количество событий, среди которых можно выделить следующие моменты, актуальные на сегодняшний день, 10 января 2017: в ближайшее время пенсии россияне будут получать по-новому. Дмитрий Рогозин раскрыл личность "главного русского хакера". Эксперты проанализировали последствия новой необычной антитабачной инициативы Минздрава.Министерство финансов и Центральный банк России внесли изменения в пенсионную реформу. Авторы инициативы решили учесть рекомендации коллег из социального блока.Сотрудники ведомства и регулятора предложили внести два принципиальных изменения в пенсионную реформу. Одно из них касается так называемых молчунов - тех, кто будет автоматически подключаться к новой системе. Второе предусматривает новую концепцию налоговых льгот.Предполагалось, что накопления "молчунов", которые находились под управлением Внешэкономбанка и не были переведены в один из негосударственных пенсионных фондов, будут автоматически направлены в страховую часть после преобразования в баллы. Однако выяснилось, что такой вариант может привести к существенному снижению стоимости баллов, поэтому от него было решено отказаться."Когда мы поняли, что такие риски есть, мы несколько подкорректировали систему, чтобы избежать реализации такого сценария", - рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Согласно новым правилам, накопления "молчунов" будут автоматически подключаться к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), как и деньги тех, кто предпочел хранить пенсию в негосударственном фонде. От этой услуги всегда можно будет отказаться и перевести накопления в баллы.Значительные изменения претерпит и система налоговых льгот. Внести поправки было решено после замечаний представителей социального блока правительства. "По итогу обсуждений мы договорились о том, что сохранятся льготы для работодателей и для граждан, которые по сумме поступлений будут эквивалентны для бюджета, но при этом будет другой способ исчисления льгот", - поведал Моисеев. По его словам, этот способ согласован, налоговый департамент ведомства проводит соответствующие расчеты.Не так давно информировалось о том, что в 2017 году в страну возвращается привычный процесс повышения пенсий через индексацию.Зампред правительства России Дмитрий Рогозин раскрыл личность "главного русского хакера". На своей странице в Facebook он опубликовал ироничную картинку, где, согласно подписи, изображен злодей.Рогозин иронически отнесся к докладу спецслужб США о кибератаках, которые якобы устроило российское правительство. Зампред российского правительства продемонстрировал свое чувство юмора в Facebook.Публикацию Рогозина уже успели оценить более четырех тысяч пользователей интернета. Картинка представляет собой кадр из фильма "Брат-2", на котором изображен актер Виктор Сухоруков (брат главного героя Виктора Багрова). По сюжету, он прилетает в США, назвав целью своего посещения - "конференцию по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ".Напомним, ранее в США был обнародован доклад о кибератаках, якобы устроенных российским правительством. В нем американские спецслужбы в очередной раз бездоказательно обвинили Россию в хакерских атаках в ходе американской избирательной кампании 2016 года и подрыве доверия к Демократической партии.Обвинения спецслужб США прокомментировали в Кремле. "Абсолютно ничем не подкрепленные голословные обвинения звучат на достаточно любительском эмоциональном уровне. В Москве наблюдается серьезная усталость от этих обвинений. Это уже напоминает... охоту за ведьмами", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Компания JTI опасается, что разрабатываемые министерством здравоохранения Российской Федерации меры по ужесточению антитабачного законодательства подорвут работу легальных производителей в стране. Об этом заявил официальный представитель табачной компании Сергей Киселев.Новые ограничения якобы ускорят замещение легальной продукции более дешевыми аналогами с теневого рынка.Напомним, ранее стало известно о том, что эксперты Минздрава РФ планируют доработать концепцию по противодействию распространению табакокурения. Разработанная Минздравом РФ концепция по противодействию распространению табакокурения будет отправлена на доработку, а кроме того, пройдет согласование с органами исполнительной власти. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава Олег Салагай.Салагай отметил, что пока имеется только проект документа, который «будет доработан с учетом позиций, высказанных федеральными органами исполнительной власти».В качестве одной из мер по противодействию распространения курения предлагается приравнять электронные сигареты к обычным в плане их регулирования на рынке, а кроме того, существенно расширить список мест, в которых нельзя будет курить. В частности, в него войдут коммунальные квартиры, остановки всех видов общественного транспорта, пешеходные переходы - как наземные, так и подземные - и т.д.

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