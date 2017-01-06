Россия сегодня 2017, новости 6 января: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 06.01.2017

Самые последние новости России, которые актуальны на сегодняшний день, 6 января 2017 года, сообщают о следующих событиях: российские ВКС в ближайшее время получат пять новых стратегических бомбардировщиков. Виталий Милонов предложил наказывать за оскорбление патриотических чувств. Сенатор-республиканец пригрозил России новыми санкциями.В наступившем году подразделения дальней авиации ВКС России получат пять новых модернизированных дальних бомбардировщиков. Сообщение об этом распространили в Департаменте информации и массовых коммуникаций российского министерства обороны.«В 2017 году в авиационные части дальней авиации поступят пять модернизированных авиационных комплексов стратегического назначения», - подчеркнули в ведомстве, не называя моделей бомбардировщиков.Вероятнее всего, речь идет о модернизированных ракетоносцах Ту-160 и Ту-95МС, подобные которым поступили в воздушный флот дальней авиации в прошлом году. В Минобороны отметили, что в течение 2016 года летный состав дальних бомбардировщиков нарастил натренированность и успешно отработал практику пусков крылатых ракет воздушного базирования.Скандально известный депутат Виталий Милонов готовит законопроект о защите патриотических чувств граждан. Документ предусматривает наказание за публичное оспаривание некоторых исторических и культурных явлений, представляющих предмет национальной гордости.По словам представителей депутата, в последнее время многие эксперты пытаются переосмыслить историческое прошлое России.«Участились случаи, когда некто наносит ущерб, клевещет или же ведет однозначную антироссийскую деятельность. Данные негативные действия могут вызывать вполне однозначные последствия - раздувание русофобских мифов может спровоцировать недоверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей», - уточнили в пресс-службе Милонова.По словам представителей парламентария, искажение исторической правды вредит развитию молодежи.Напомним, что ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин упрекнул своего коллегу из «Единой России» Виталия Милонова в незнании истории. Поводом стала критика Милонова законопроекта коммунистов, которые предложили запретить оспаривать итоги Октябрьской революции, передает «Национальная служба новостей».Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что США введут новые санкции против России из-за хакерских атак, и обвинил избранного президента Дональда Трампа в поддержке России.«Санкции будут, избранный президент Трамп. Я надеюсь, после пятницы вы поймете, что Россия повлияла на наши выборы. Они опубликовали информацию, порочащую Демократическую партию. Это повлияло на Хиллари Клинтон. Это может сделать с республиканцами на следующих выборах Иран или Китай, если не дать отпор», - заявил Грэм. В пятницу, 6 января, ожидается, что спецслужбы передадут Трампу доклад о хакерских взломах в США.Он добавил, что сенат не будет поддерживать администрацию Трампа, если она не согласится с тем, что Россия вмешалась в выборы президента США с помощью хакерских атак. «Если номинант на важнейшую должность не понимает, на что нацелена Россия, я не поверю, что у него есть осмысление, чтобы выполнять эту работу», - поведал Грэм.CNN отмечает, что сенаторы и члены палаты представителей выразили беспокойство из-за отношений номинанта на должности госсекретаря Рекса Тиллерсона с российскими властями. Президент России Владимир Путин наградил Тиллерсона Орденом дружбы - одной из самых высоких наград для иностранцев в России. Грэм заявил, что «находится в недоумении» из-за того, что Трамп видит иностранные угрозы, «какие они есть», однако по отношению к России у Трампа, по словам Грэма, - «слепое пятно».

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