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Россия сегодня 2016, новости 31 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 31.12.2016

Россия сегодня 2016, новости 31 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 31.12.2016
Последние новости России, которые актуальны на сегодняшний день, 31 декабря, информируют о следующей череде событий: Роскосмос пообещал в 2017 году значительным образом увеличить количество пусков в космос. Российским гражданам хотят отключить газ в квартирах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оправдался за сон на пресс-конференции.

Новости России сегодня, 31.12.2016: число пусков в космос увеличится

Роскосмос планирует осуществить 29 космических пусков в 2017 году, информирует пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что в 2016 пусков было гораздо меньше, а конкретно - 17. В компании не исключили, что в ближайшем будущем могут состояться еще и внеплановые полеты.

Глава Роскосмоса Игорь Комаров ранее заявлял об удвоении программы на 2017 год. Первые запуски, по его словам, будут проведены уже в январе - с «Байконура» и космодрома в Гвиане.

Отдельно уточняется, что состоятся пуски в интересах системы ГЛОНАСС. В начале 2017 года соответствующий спутник планируется запустить с космодрома «Плесецк».

Россия сегодня 2016, новости 31 декабря: россиян хотят лишить газа

В России могут запретить использование газа в многоквартирных жилых домах. Эта мера позволит значительно сократить количество взрывов и пожаров, которые разрушают здания и приводят к гибели людей.

Соответствующее письмо отправил депутату Госдумы Валерию Рашкину руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин. Согласно документу, в качестве замены газа в квартирах "следует рассматривать укомплектование многоквартирных жилых домов электробытовыми приборами".

В письме также уточняется, что доля использования голубого топлива для приготовления пищи составляет в России всего 1%. Однако, по мнению экспертов, процесс замены газовых плит на электрические может растянуться на 10-20 лет.

Кроме того, необходимо решить вопрос о том, за чей счет будет производиться замена - собственников или государства. Также эксперты подчеркнули, что стоит оценить экономическую целесообразность нововведения.

Например, в некоторых населенных пунктах из-за избытка мощностей дешевле пользоваться электричеством, а в некоторых - газом. Впрочем, некоторые специалисты негативно отнеслись к данной инициативе. По их мнению, не стоит разрушать систему, которая создавалась десятилетиями.

Новости России сейчас, 31.12.2016: как Песков спал на пресс-конференции

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, признался, что от Путина не укрылась «максимальная концентрация» подчиненного во время выступления непосредственного руководителя, озвучивавшего послание к Федеральному собранию.

Как рассказал Дмитрий Песков, уже через два часа после злосчастных прикрытых глаз «для суперконцетрации» во имя лучшего усвоения слов президента, Путин позвонил ему и поинтересовался, как, по мнению пресс-секретаря, прозвучали «вот эти моменты, акценты, как вы считаете?».

А когда Песков попытался ответить, казалось, неубиенной фразой «Прямо в цель!», Путин задал вопрос: «А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич?». И тихим голосом добавил «Вы же спали все время, Дмитрий Сергеевич»

Состояние в этот момент было «суицидальное», признался Песков в телешоу Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама».


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