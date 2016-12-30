Россия сегодня 2016, новости 30 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 30.12.2016

В России происходит большое количество резонансных событий, среди которых на сегодняшний день, 30 декабря, выделяются следующие: РФ ответит взаимностью на недружественные жест Америки с высылкой дипломатов. Тем временем, раскрыты секреты новогоднего стола Владимира Путина. Более 70% стратегических лекарственных средств производятся в России.Россия ответит США после заявления Барака Обамы о высылке 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина. По словам Дмитрия Пескова, "здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности"."Пока я не могу сказать, какой будет ответ. Хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется будет дан адекватный ответ. Ответ этот будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент России" - заявил Песков.Он добавил, что Владимир Путин вряд ли будет спешить с телефонным разговором с Бараком Обамой: "Я не думаю, что здесь нужна какая-то спешка, не думаю, что президент России будет здесь каким-то образом спешить".Пресс-секретарь сообщил: "С учетом переходного периода сейчас в Вашингтоне мы по-прежнему рассчитываем на то, что нам удастся избавиться от таких корявых действий, таких корявых шагов, от того, чтобы вести себя как слон в посудной лавке, и что нам удастся так или иначе совместными шагами выйти на путь нормализации наших двусторонних отношений".По мнению Пескова, избранному президенту США Дональду Трампу навязывается модель поведения. "Мы не знаем, это та модель, с которой он согласен или не согласен. Еще раз повторяю, не было между нашим президентом и Трампом помимо телефонного разговора, обмена посланиями, не было субстантивных серьезных контактов, поэтому мы не знаем, какая позиция. Но мы отчетливо видим, что новой администрации пытаются навязать определенную линию, то есть лишить администрацию какого-то уровня дееспособности и лишить ее права выбора того пути, по которому предложит идти новый президент", - добавил Песков.Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал демарш США проявлением признаков настоящей паранойи. "Санкции США против России и высылка 35 дипломатов России в 72 часа - признаки настоящей паранойи. Без всякой доказательной базы, основываясь только на голословных утверждениях, предпринимают очередные и опять крайне агрессивные шаги в отношении нашего государства", - уточнил политик.В свою очередь,первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что данный шаг является попыткой "свалить с больной головы на здоровую": "Как известно, именно США отмечены тем, что их посольства в самых разных странах, их дипломатические миссии активно используются в интересах спецслужб, и в данном случае речь, на мой взгляд, идет о том, чтобы свалить с больной головы на здоровую".Первый заместитель главы думского комитета по обороне Андрей Красов заявил, что санкции США не окажут никакого влияния на работу ГРУ. А первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что таким образом уходящий президент попытался сжечь все мосты. "Вы понимаете, что будут ответные меры, будет зачищено и американское посольство в Москве, и, видимо, консульства", - заметил Джабаров.Накануне появилась информация о том, что в администрации Барака Обамы сообщили, что вместе с введением новых санкций из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов будут высланы 35 российских дипломатов. В заявлении Госдепа США отметили, что будут закрыты два дипломатических жилых комплекса и два развлекательных учреждения, принадлежащих России. В разделе "Компании и ведомства" санкционного списка значатся ФСБ и ГРУ как отдельные объекты ограничительных мер. Согласно заявлению Минфина США, в новый санкционный список включены Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, Евгений Богачев, Игорь Коробов и Игорь Костюков. Минфин США указывает, что они являются сотрудниками ГРУ Генштаба ВС России.Президент России Владимир Путин в этом году на официальных приемах демонстрировал тягу к простой здоровой пище. Главе государства готовят из продуктов, поступающих на кремлевскую кухню из подсобных хозяйств Управделами президента России.Кремлевские повара рассказали о гастрономических предпочтениях Владимира Путина и его окружения. Они признались, что 2016 год был для кремлевской кухни непростым.Прежде всего, последствия кризиса и инфляции заставили повысить на 15-20% цены в столовых и кафе Госдумы, Правительства России, Совета Федерации и Кремля. Кроме того, едоки стали более требовательными. Почти все ингредиенты, из которых им готовили, поступали на кухню из подсобных хозяйств Управделами президента России. Из этих же продуктов готовят и для самого главы государства.Главное новшество уходящего года - для всех столовых разработали единое меню с одинаковыми ценами. Всего в нем 368 первых и вторых блюд. Меню рассчитано на три недели, в течение которых ни одно не повторяется. Поварам разрешили добавлять по своему усмотрению не больше восьми блюд, не включенных в единое меню.Еще одно новшество года - это то, что в столовых высших органов власти стали проходить Дни национальной кухни. Больше всего в этом преуспели повара Дома Правительства: там экзотику представляли минимум раз в месяц. Больше всего успехом пользовались итальянские дни.Экзотику высшие лица страны любили разбавить простыми блюдами. Например, салатом из квашенной капусты с клюквой, а также традиционно русскими расстегаями, курниками, холодцами и сбитнями.К Новому году в кремлевских столовых принимали заказы. Новогоднее меню разработали для тех, у кого нет времени самому закупать продукты и готовить. Заказы прекратили принимать 28 декабря, а готовые блюда выдадут 30 и 31 числа. В основном чиновники и депутаты заказывали утку, стерлядку, заливное и торт.Кремлевские повара рассказали о том, что будет на столе у президента России. Так, Владимир Путин в Новый год полакомится среди прочего рулетом из индейки с беконом и стерлядкой, запеченной с овощами.В текущем году российское производство из перечня стратегических лекарственных средств приходилось на 76% препаратов, заявил финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин.Нигматуллин рассказал о росте в России производства стратегических лекарственных средств. Он перечислил ряд фактор, которые оказали наиболее серьезный эффект на эту статистику.«Во-первых, позитивное воздействие на отрасль оказало принятие еще в 2009 году программы развития отечественной фармацевтической промышленности, которая действует до 2020 года, - пояснил эксперт. - Во-вторых, для более глубокой локализации производств были изменены процедуры госзакупок. В-третьих, сам список ЛС кардинально пересматривался, само собой, есть и риски некорректной отчетности по локализации».Он также подчеркнул, что увеличить производство помогло и ослабление рубля. Он объяснил, что оно стало более выгодным, несмотря даже на высокую импортную составляющую в себестоимости товара.

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