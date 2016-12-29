Сколько выходных в январе 2017: как отдыхаем на Новый год 2017, список выходных

По сложившейся за много лет традиции после наступления Нового года российские граждане имеют возможность полноценно отдохнуть в рамках новогодних каникул, которые, что очень актуально, совпадают с каникулярным временем у школьников. Таким образом, россияне могут заранее спланировать времяпрепровождение на каникулах, которые проходят в начале января.В 2016 году 31 декабря, которое не является выходным днем, удачным образом приходится на субботу. По этой причине можно констатировать, что новогодние каникулы начинаются в последний день уходящего года. Можно констатировать, что официальные новогодние выходные дни в 2017 году продлятся с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года, то есть целых девять дней. Времени предостаточно для отдыха.В виду того, что в этом году во время "новогодних каникул" два официальных праздничных дня совпадает с выходными, Минтруд распорядился перенести эти дни, "подверстав" их к другим праздникам.Таким образом:— 1 января (воскресенье) переносится на 24 февраля (пятницу);— 7 января (суббота) переносится на 8 мая (понедельник).Напомним, 1 января - Новый год 2017 - считается официальным праздничным выходным днем. 7 января в России отмечается второй по значимости (после Пасхи) православный праздник - Рождество Христово, и этот день также является выходным.

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