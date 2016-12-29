Крушение самолета Ту-154 в Сочи, новости сегодня, 29 декабря: новые факты указывают на причины трагедии

Межведомственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 над Черным морем рассматривает около семи версий произошедшего. По словам экспертов, до получения данных с бортовых самописцев вариантов было в два раза больше."В начале работы было более пятнадцати версий", - заявил начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов. "Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше", поведал он.При этом он отметил, что ведомство пока не склоняется ни к одной из них. "Приоритетной версии нет", - подчеркнул он.В свою очередь глава Минтранса России Максим Соколов заявил, что Ту-154 практически полностью разрушился. "Самолет при ударе о водную поверхность и в последующем об дно Черного моря практически полностью разрушился, что, конечно же, осложнило проведение поисковой операции", - уточнил СоколоОн рассказал, что на данный момент найдены тела 19 пассажиров рухнувшего лайнера. По словам главы Минтранса, основная фаза поисковой операции закончена. При этом спасатели продолжат исследовать зону падения на наличие остальные потерпевших.Тем временем, российское оборонное ведомство назвало карикатуры французского издания Charlie Hebdo на тему крушения самолета Ту-154 в Сочи "очередными испражнениями на бумагу". Об этом сообщает "Российская Газета" со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.Напомним, что на одном из рисунков был изображен падающий самолет, а в верхнем левом и нижнем правом углах карикатуры надписи: "Плохие новости - Путина там не было".Второй рисунок также представляет собой падающий самолет, в саолне кторого солист военного хора поет: "А-а-а-а-а-а"."Репертуар хоров армии расширяется", - гласит подпись к рисунку."Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих - не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость - унизительно для нормального человека", - сказал Конашенков.По его словам, если подобное "творчество" - и есть проявление подлинных "западных ценностей", то их обладатели и защитники обречены как минимум "на одиночество в будущем".Ранее уполномоченный российского МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов назвал рисунки скандального издания "аберрацией сознания и утратой человеческого достоинства", а вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая - "экстремизмом, который не имеет отношения к журналистике и творчеству".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164909-news.html