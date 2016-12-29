Журнал Charlie Hebdo поглумился над жертвами авиакатастрофы Ту-154

Французский еженедельник Charlie Hebdo в своем стиле поглумился над жертвами трагедии в Черном море, опубликовав "карикатуру" на погибших артистов ансамбля имени Александрова.
Авиакатастрофа в Черном море 25 декабря, жертвами которой стали 92 человека, стала для Charlie Hebdo очередным поводом для "карикатуры". Художники скандального журнала изобразили падающий вертикально самолет с указанием на пассажира - поющего мужчину в военной форме (явный намек на погибших артистов ансамбля Александрова).
"Репертуар хора армии расширяется", - такой глумливой подписью сопровождается "карикатура" Charlie Hebdo.
В социальных сетях также распространяется другая версия карикатуры, подписанная: "Плохие новости: Путина там не было".
Напомним, трагедия под Сочи, произошедшая 25 декабря, унесла жизни 92 человек, среди которых были артисты, летевшие в Сирию на концерт.
Издание уже неоднократно публиковало карикатуры, в том числе и на теракты, которые произошли в Ницце и Берлине
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