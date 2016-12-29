Крушение Ту-154 над Черным морем: версия теракта не исключается

Версия о возможном теракте на борту Ту-154 не снимается, заявил начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ Сергей Байнетов, хотя предварительные выводы и свидетельствуют о том, что взрыва на борту не было.
«Но теракт это не только взрыв, поэтому версию теракта мы не снимаем», - рассказал он. Кроме того, Байнетов сообщил, что изначально эксперты рассматривали 15 версий крушения самолета Минобороны, но постепенно их число уменьшилось наполовину.
В отечественном оборонном ведомстве рассказали о том, как проходит расшифровка информации с поднятых на поверхность черных ящиков потерпевшего крушение над Черным морем Ту-154 - на анализ данных потребуется не менее десяти суток.
В Минобороны РФ заявили, что со вчерашнего дня продолжается расшифровка информации из накопителей. «Чтобы проанализировать весь полет, необходимо время не менее десяти суток. Окончательные выводы будут сделаны не ранее 30 суток», - заметил начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ Сергей Байнетов.
В настоящее время эксперты взяли биологические материалы у всех родственников жертв крушения Ту-154. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.
«Собраны самые квалифицированные эксперты с самым современным оборудованием. На сегодняшний день взяты биологические материалы от всех родственников погибших», - подчеркнул он.
Кроме того, Каграманян сообщил, что все адреса родственников погибших «взяты под контроль». «психологическая служба оказывает помощь. Поступило 92 обращения», - добавил замглавы Минздрава.
Сбербанк принял решение списать задолженности погибших при крушении самолета Ту-154 в Черном море, заявил глава Минтранса Максим Соколов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«Сбербанк принял решение о списании долгов погибших», - пояснил глава Минтранса.
Кроме того, он сообщил, что семьи жертв авиакатастрофы будут получать страховые выплаты и во время новогодних праздников.
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