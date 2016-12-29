Крушение Ту-154 над Черным морем: версия теракта не исключается

Версия о возможном теракте на борту Ту-154 не снимается, заявил начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ Сергей Байнетов, хотя предварительные выводы и свидетельствуют о том, что взрыва на борту не было.«Но теракт это не только взрыв, поэтому версию теракта мы не снимаем», - рассказал он. Кроме того, Байнетов сообщил, что изначально эксперты рассматривали 15 версий крушения самолета Минобороны, но постепенно их число уменьшилось наполовину.В отечественном оборонном ведомстве рассказали о том, как проходит расшифровка информации с поднятых на поверхность черных ящиков потерпевшего крушение над Черным морем Ту-154 - на анализ данных потребуется не менее десяти суток.В Минобороны РФ заявили, что со вчерашнего дня продолжается расшифровка информации из накопителей. «Чтобы проанализировать весь полет, необходимо время не менее десяти суток. Окончательные выводы будут сделаны не ранее 30 суток», - заметил начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ Сергей Байнетов.В настоящее время эксперты взяли биологические материалы у всех родственников жертв крушения Ту-154. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.«Собраны самые квалифицированные эксперты с самым современным оборудованием. На сегодняшний день взяты биологические материалы от всех родственников погибших», - подчеркнул он.Кроме того, Каграманян сообщил, что все адреса родственников погибших «взяты под контроль». «психологическая служба оказывает помощь. Поступило 92 обращения», - добавил замглавы Минздрава.Сбербанк принял решение списать задолженности погибших при крушении самолета Ту-154 в Черном море, заявил глава Минтранса Максим Соколов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.«Сбербанк принял решение о списании долгов погибших», - пояснил глава Минтранса.Кроме того, он сообщил, что семьи жертв авиакатастрофы будут получать страховые выплаты и во время новогодних праздников.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164907-news.html