Последние новости о разбившемся в Сочи самолете Ту-154: идет расшифровка черных ящиков

Расследование катастрофы Ту-154 в Сочи продолжается полным ходом. Следователи на данном этапе самым внимательным образом собирают информацию с черным ящиков, которая, как они надеются, прольет свет на истинные причины крушения военного самолета.Из последних уточненных данных следует, что второй бортовой самописец, который был извлечен из Черного моря накануне, не пострадал. Эксперты оценивают состояние второго поднятого самописца как отличное. Даже при визуальном осмотре специалисты отметили тот факт, что ручки черного ящика на месте, а это говорит о том, что устройство почти не повреждено. Теперь черный ящик будет отправлен в исследовательский центр в подмосковных Люберцах, где специалисты Минобороны занимаются расшифровкой бортового самописца, который был доставлен туда накануне.Воздушное судно было оборудовано тремя бортовыми самописцами, два из них располагались в хвостовой части самолета, и один спереди.Что же касается причин трагедии, то в этом вопросе следователи по-прежнему опираются на несколько предположений: ошибка пилотирования, техническая неисправность и попадание посторонних предметов в двигатель. В настоящее время весьма проблематично сделать вывод о точных причинах крушения Ту-154, потому что следственные мероприятия находятся в самом разгаре.Тем временем, были опубликованы подводные съемки работы водолазов на месте крушения Ту-154 в Черном море. На кадрах видно, как они поднимают из-под воды один из двигателей лайнера. Накануне сообщалось, что спасатели достали второй двигатель Ту-154 - он почти целый, но со следами деформации. Также найдено хвостовое оперение Ту-154.Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился утром 25 декабря в Черном море, через несколько минут после вылета из Сочи. Он выполнял рейс в Сирию, на борту были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

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