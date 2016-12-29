Крушение Ту-154 в Сочи: очевидцы рассказали подробности трагедии о том, как падал самолет

По делу о крушении самолета Ту-154 в Сочи можно констатировать, что специалисты продолжают расшифровывать поднятые на поверхность черные ящики, что должно пролить свет на истинные причины катастрофы, произошедшей несколько дней назад.
В оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС на неофициальной основе называют лишь предварительные причины крушения военного самолета над Черным морем рядом с Сочи. Здесь отмечают, что скорее всего можно говорить о сочетании человеческого фактора и технической неисправности. Впрочем, в российском обществе данные предположения не находят поддержки. Ведь львиная доля населения все еще придерживается версии о возможном теракте на борту разбившегося воздушного судна.
"Предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу", - поведали в штабе.
На данный момент известно, что работы по расшифровке бортовых самописцев продолжаются. Не исключено, что уже в ближайшие сутки будут обнародованы результаты этой работы.Очевидец о крушении самолета Ту-154: что произошло на самом деле
Поиск очевидцев трагедии Ту-154 в Сочи привел к местному жителю, который видел момент крушения воздушного лайнера. Он рассказал, что в это время в небе наблюдалось явление, похожее на радугу. В темноте мужчина даже не понял, что произошло. Он тогда еще не знал, что речь идет о падении огромного самолета.
В свою очередь актер Станислав Садальский, опираясь на данные от своих источников в правоохранительных органах, утверждает, что произошедшее с Ту-154 стало следствием террористического акта.
"Знаю правду истина горька..1 000000% теракт. Мне сказали в Сочи, мои друганы из ФСБ, МВД, жители... рассказали, всё как есть.. нас и СМИ держут за дураков (( Дурак все равно не захочет верить в правду, если она отличается от его представлений", - заметил Садальский. Впрочем, какие-либо другие детали актер приводить не стал, поэтому его утверждения еще предстоит проверить.
Примечательно, что в комментариях к этому сообщению поклонники Садальского в подавляющем большинстве поддержали данную версию, посетовав на то, что властям попросту не выгодно ее озвучивать на всю страну, потому что сразу же пошатнется не только имидж армии и соответствующих ведомств, отвечающих за безопасность, но еще и всего высшего эшелона власти.
Напомним, что самолет Министерства обороны России Ту-154 разбился утром 25 декабря в Черном море. На борту самолета находились 92 человека, все они погибли. В Сочи пятый день идут поисково-спасательные работы.
На данный момент спасателям удалось поднять со дна моря 15 тел погибших. Отметим, что операции участвуют десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.
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