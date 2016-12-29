Крушение Ту-154 в Сочи: очевидцы рассказали подробности трагедии о том, как падал самолет

По делу о крушении самолета Ту-154 в Сочи можно констатировать, что специалисты продолжают расшифровывать поднятые на поверхность черные ящики, что должно пролить свет на истинные причины катастрофы, произошедшей несколько дней назад.В оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС на неофициальной основе называют лишь предварительные причины крушения военного самолета над Черным морем рядом с Сочи. Здесь отмечают, что скорее всего можно говорить о сочетании человеческого фактора и технической неисправности. Впрочем, в российском обществе данные предположения не находят поддержки. Ведь львиная доля населения все еще придерживается версии о возможном теракте на борту разбившегося воздушного судна."Предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу", - поведали в штабе.На данный момент известно, что работы по расшифровке бортовых самописцев продолжаются. Не исключено, что уже в ближайшие сутки будут обнародованы результаты этой работы.Поиск очевидцев трагедии Ту-154 в Сочи привел к местному жителю, который видел момент крушения воздушного лайнера. Он рассказал, что в это время в небе наблюдалось явление, похожее на радугу. В темноте мужчина даже не понял, что произошло. Он тогда еще не знал, что речь идет о падении огромного самолета.В свою очередь актер Станислав Садальский, опираясь на данные от своих источников в правоохранительных органах, утверждает, что произошедшее с Ту-154 стало следствием террористического акта."Знаю правду истина горька..1 000000% теракт. Мне сказали в Сочи, мои друганы из ФСБ, МВД, жители... рассказали, всё как есть.. нас и СМИ держут за дураков (( Дурак все равно не захочет верить в правду, если она отличается от его представлений", - заметил Садальский. Впрочем, какие-либо другие детали актер приводить не стал, поэтому его утверждения еще предстоит проверить.Примечательно, что в комментариях к этому сообщению поклонники Садальского в подавляющем большинстве поддержали данную версию, посетовав на то, что властям попросту не выгодно ее озвучивать на всю страну, потому что сразу же пошатнется не только имидж армии и соответствующих ведомств, отвечающих за безопасность, но еще и всего высшего эшелона власти.Напомним, что самолет Министерства обороны России Ту-154 разбился утром 25 декабря в Черном море. На борту самолета находились 92 человека, все они погибли. В Сочи пятый день идут поисково-спасательные работы.На данный момент спасателям удалось поднять со дна моря 15 тел погибших. Отметим, что операции участвуют десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.

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