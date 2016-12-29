Россия сегодня 2016, новости 29 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 29.12.2016

В России происходит большое количество событий, среди которых на сегодняшний день, 29 декабря, можно выделить следующие: в сложных экономических условиях половину россиян лишат новогодних премий. Тем временем, президент страны Владимир Путин попытался настроить граждан на позитивный лад. В России создан уникальный беспилотник с вертикальными взлетом и посадкой.Исследовательский центр Superjob опросил россиян, ожидают ли они получения годовой премии, а также выяснил планы работодателей насчет премирования сотрудников. Опрос показал, что большинство жителей страны в этом году не получат денежное вознаграждение.Выяснилось, что 44% организаций не планируют поощрять свой персонал по итогам 2016 года. Руководители 13% российских компаний выплатят годовые премии всем работникам. 21% работодателей признались, что будут действовать выборочно: они намерены премировать отдельных сотрудников или отделы, которые показали наилучшие результаты по итогам года. При этом 22% опрошенных работодателей затрудняются ответить или еще не приняли окончательного решения по этому вопросу.По данным опроса портала Superjob, проведенного среди работодателей, общее количество компаний, которые будут премировать персонал по итогам нынешнего года, по сравнению с прошлым осталось неизменным. Напомним, в конце 2015-го этот показатель составлял 13%.Примечательно, что наибольшее количество выплаченных премий пришлось на 2010 и 2011 годы. В тот период 16% работодателей поощряли всех работников, а 24% - конкретных сотрудников или отделы.Наименьшее количество денежных вознаграждений было выплачено два года назад. Тогда 13% компаний премировали всех своих сотрудников, а 17% - отдельные категории работников. Между тем в 2016-м на выплату годовой премии рассчитывают только 20% опрошенных тружеников российских компаний.Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию.На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил на своей ежегодной пресс-конференции. В общении с журналистами глава государства, помимо прочего, уделил достаточно много внимания социально-экономическому развитию страны, отметив те положительные тенденции, которые можно наблюдать к концу этого года. Так, по его словам, за прошедший ноябрь впервые за время кризиса произошел рост валового внутреннего продукта (ВВП), а по итогам года его падение будет меньше, чем ожидалось, - всего лишь 0,5-0,6%.В то же время Путин отметил увеличение заработной платы в реальном секторе экономики. "Это настраивает на позитивный лад", - объяснил он. При этом, по данным Росстата, средняя зарплата по стране в этом году выросла до 38,59 тысячи рублей, что на 9% выше показателей прошлого года.Кроме того, президент подчеркнул, что в 2016-м государство в полном объеме выполнило свои социальные обязательства перед гражданами, в том числе в плане пенсий. При этом вторая в этом году индексация пенсионных выплат будет заменена на единовременную выплату, на что из бюджета выделена колоссальная сумма - свыше 200 миллиардов рублей.Несмотря на некоторые критические замечания в адрес этого решения, стоит сказать, что в целом пенсионеры от него только выигрывают. Дело в том, что единовременную выплату получат все без исключения 44 миллиона российских пенсионеров, включая работающих. В этом ее существенное отличие от индексации, которая полагалась бы только неработающим пенсионерам. Это значит, что государство слышит людей и не жалеет средств на то, чтобы поддержать их материально.Сумма единовременной выплаты также выгодно отличает ее от обычной индексации. Ведь гораздо лучше получить пять тысяч рублей, чем типичные 200-500. Тем более что традиционное февральское повышение пенсий в следующем году никто не отменял.Есть чему порадоваться и в сфере здравоохранения, бюджет которой составил в этом году более 2,6 триллиона рублей. Так, по всей стране продолжилось открытие новых медицинских учреждений, оснащенных самой современной техникой. Доказательством этого служит количество высокотехнологичных операций, проведенных в этом году в России. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, их число приблизилась к миллиону.Предприятие «Динамика» определило технический облик перспективного беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки.Российский беспилотный конвертоплан обобщил в себе мировой опыт создания всех подобных аналогов и прототипов. Разработчики исследовали варианты вертолетной и самолетной схем конвертопланов, новое изделие подходит для использования в гражданской и военной сфере.В результате исследований сотрудники предприятия «Динамика» провели летные эксперименты со всеми построенными моделями и выбрали оптимальный вариант. Беспилотник-конвертоплан требует минимальную площадку для взлета и посадки.В отличие от большинства беспилотных аппаратов он имеет опцию длительного зависания в воздухе, однако это не влияет на его скорость, маневренность и дальность полета.

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