Молодой депутат ГД придумал, как убедить россиян не пить в праздники

Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов предложил организовать скидки на услуги фитнес-центров и различных секций в период новогодних каникул, тем самым делая их доступными для многих людей. По его словам, в эти дни люди тратят значительную сумму на приготовление праздничного стола и приобретение подарков для близких, поэтому большинство начинает экономить, урезая свои возможности, в которые входит и покупка абонемента. Нужны также и скидки на билеты на спортивные мероприятия, особенно для молодежи.Благодаря каким ресурсам станет возможным компенсировать расходы (убытки) собственникам фитнес-центров Власов не разъяснил.

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