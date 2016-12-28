Молодой депутат ГД придумал, как убедить россиян не пить в праздники

Молодой депутат Госдумы Василий Власов предложил «внедрить в жизнь» идею, при которой россияне не будут пить в праздничные дни. Он думает, что препятствовать приему алкоголя людям поможет более активный образ жизни, который меняет мышление и не оставляет «лишнего» времени для мероприятий, на которых люди выпивают, а стимулом для такой трансформации вполне могут послужить скидки на услуги фитнес-центров.
Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов предложил организовать скидки на услуги фитнес-центров и различных секций в период новогодних каникул, тем самым делая их доступными для многих людей. По его словам, в эти дни люди тратят значительную сумму на приготовление праздничного стола и приобретение подарков для близких, поэтому большинство начинает экономить, урезая свои возможности, в которые входит и покупка абонемента. Нужны также и скидки на билеты на спортивные мероприятия, особенно для молодежи.
Благодаря каким ресурсам станет возможным компенсировать расходы (убытки) собственникам фитнес-центров Власов не разъяснил.
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