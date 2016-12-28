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Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: последние новости о трагедии, почему упал самолет

Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: последние новости о трагедии, почему упал самолет
По мере расследования катастрофы Ту-154 над Черным морем, произошедшей несколько дней назад, отметаются одни версии и в ход идут другие, более конкретные.

Ранее сообщалось о том, что предварительные результаты расшифровки одного из бортовых самописцев указывают на то, что развитие нештатной ситуации на борту произошло из-за закрылок авиалайнера. Журналисты попросили экспертов прокомментировать произошедшее на борту авиалайнера. По словам одного из экспертов, если происходит рассогласованный выпуск закрылков, то заклинивший закрылок остается в том положении в котором и застрял.

Эксперт отмечает, что в этом самолете переключатель уборки и выпуска закрылков находится выше лобового стекла кабины экипажа. В случае, если пилотирует командир корабля, то механизацию выпускает второй пилот, а если пилотирует второй пилот, то переключателем управляет уже командир.

Летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев выдвинул другую версию произошедшего, также связанную с ошибочным пилотированием. "На панели управления Ту-154 тумблеры закрылков и шасси находятся над лобовым стеклом. Закрылки - слева, шасси - справа. За них отвечает второй пилот, который сидит в кресле справа. Не исключено, что пилот мог перепутать рычаги или отвлечься на что-то, поэтому самолет взлетал с выпущенными шасси и убранными закрылками", - поведал он.

Заслуженный пилот России с восьмилетним летным стажем на Ту-154 Виктор Саженин отметил, что гипотеза, выдвинутая Магомедом Толбоевым, может быть верна, но она маловероятна. По его словам, рукоятки уборки шасси и закрылков "действительно находятся рядом, но перепутать их можно, наверное, только раз на миллион, если, к примеру, пилот очень уставший".

Напомним, что самолет Министерства обороны России Ту-154 разбился утром 25 декабря в Черном море. На борту самолета находились 92 человека, все они погибли.

В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы. На данный момент спасателям удалось поднять со дна моря 15 тел погибших. Отметим, что операции участвуют десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164578-news.html
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