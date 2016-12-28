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Крушение самолета Ту-154 в Сочи, новости сегодня, 28 декабря: новые факты раскрывают правду о причинах падения самолета

Крушение самолета Ту-154 в Сочи, новости сегодня, 28 декабря: новые факты раскрывают правду о причинах падения самолета
В интернете появилась информация о том, что в акватории Черного моря были найдены фрагменты самолета Ту-154, которые почти в полтора раза длиннее самого воздушного судна.

Так, судя по техническим характеристикам, длинна самолетов этого семейства составляет 48 метров, а размах крыла - 38 метров. Однако некоторые издания написали, что длинна найденного в районе места крушения обломка составляет 60 метров.

Из последних данных следует, что водолазам удалось обнаружить больное скопление обломков. Сейчас они занимаются подъемом их на поверхность. При этом информация о фрагменте в 60 метров могла стать ошибкой одного из информагентств.

Крушение Ту-154 в Сочи: причины катастрофы

Специалисты центра ВВС Минобороны России провели предварительный анализ записей одного из «черных ящиков» самолета Ту-154, разбившегося в акватории Черного моря, поведал неназванный источник.

Сообщается, что анализ бортового самописца делает версию об ошибке пилотирования приоритетной. Других подробностей проведенного анализа агентство не приводит.

- Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной, - проинформировал осведомленный источник.

Другой источник агентства сообщил, что причиной крушения стала нештатная работа закрылков, которая привела к потере подъемной силы и «сваливанию» самолета. По его словам, закрылки Ту-154 сработали рассогласованно, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, и скорость не была достаточной для набора высоты.

Ранее СМИ сообщили, что на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море найдены еще два бортовых самописца.

На сегодняшний день потерпевшими по делу о крушении самолета Минобороны России признаны более 90 человек, сообщили представители Следственного комитета России (СКР). Согласно информации ведомства, для организации социальных и страховых выплат семьям погибших в Министерство труда и социальной защиты России, а также в Федеральную службу по труду и занятости населения направлены списки лиц, находившихся на борту разбившегося лайнера.

Также стало известно, что на данный момент уже изъяты записи посадки Ту-154 в аэропорту Сочи и его руления к месту стоянки. СКР установил и допросил очевидцев крушения самолета, в том числе и человека, заснявшего его падение.

"Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море. Помимо этой видеозаписи, также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами", - отмечается на сайте Следственного комитета России. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Воздушное судно держало курс на город Латакия в Сирии. На борту находились 92 человека. Среди них - участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Выживших в катастрофе нет.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164484-news.html
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