Фонд «Справедливая помощь» Доктора Лизы продолжит работу. Елизавета Глинка погибла при трагических обстоятельствах в авиакатастрофе, но её дело будет продолжаться.
На сайте фонда сказано, что пока есть, кому и для кого помогать – этот фонд будет существовать. Глинка лично помогала бездомным, кормила и лечила их. Фонд помогает смертельно больным, бедным и несчастным людям.
Два года назад фонд выделил деньги на детей, которые пострадали вследствие войны на Донбассе. Глинка лично ездила за детьми.
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