Фонд «Справедливая помощь» Доктора Лизы продолжит работу

На сайте фонда сказано, что пока есть, кому и для кого помогать – этот фонд будет существовать. Глинка лично помогала бездомным, кормила и лечила их. Фонд помогает смертельно больным, бедным и несчастным людям.Два года назад фонд выделил деньги на детей, которые пострадали вследствие войны на Донбассе. Глинка лично ездила за детьми.

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