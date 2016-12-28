Россия сегодня 2016, новости 28 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 28.12.2016

Самые последние новости России на сегодняшний день, 28 декабря 2016 года, сообщают о массе событий, среди которых можно выделить следующие новостные моменты: экономические прогнозы Владимира Путина начинают сбываться. Стали известны планы президента и премьера на новогоднюю ночь. Россияне стали отдавать предпочтение подержанным автомобилям.Инфляция в 2016 году составит 5,6%. Улучшенный прогноз опубликовало Минэкономразвития России. Данные ведомства еще раз подтвердили слова президента России: Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что темпы роста цен по итогам года покажут рекордно низкий уровень.прочитано 3451 разОфициальная цифра, озвученная ранее Минэкономразвития, составляла 5,8%. Год подходит к концу, и министерстве еще раз пересмотрели показатели."По итогам 2016 года потребительская инфляция, по оценке Минэкономразвития России, составит 5,6%, что несколько ниже, чем в официальном прогнозе, в результате более сильного укрепления рубля и сохраняющегося низкого потребительского спроса", – сообщили в ведомстве.Президент России на большой пресс-конференции, где традиционно подводятся итоги уходящего года, говорил о небольшом, но уверенном росте российской экономики. Упомянул глава государства и такой фактор, как инфляция. По словам Владимира Путина, в этом году страна вышла на рекордно низкий уровень – 5,5%.Президент отмечал также, что российская экономика начала демонстрировать тенденции к выходу из кризиса. В ноябре зафиксирован рост ВВП. В результате его снижение за текущий год не превысит 0,5-0,6%. Одна из главных проблем России в экономической сфере – падение реальных доходов населения. Из-за этого падает потребительский спрос, что, в свою очередь, мешает стабилизации макроэкономической ситуации в стране. В то же время Путин отметил рост заработной платы в реальном секторе экономике, что, безусловно, настраивает на позитивный лад.Как напоминал президент, российский бюджет сформирован исходя из 40 долларов за баррель нефти. Расходная часть бюджета будет сокращена, основная экономия придется на сферу национальной обороны. Так, в 2011 году на военные нужды тратилось 2,7% ВВП, а в 2016-м цифра составила уже 4,7%. Однако в наступающем году расходы на национальную оборону снизятся до 3,3% ВВП, а затем и до 2,8. Приводя эти цифры, Владимир Путин подчеркивал: подобное снижение никак не отразится на боеготовности вооруженных сил.Государство намерено полностью сохранить поддержку легкой и средней промышленности. Эта сфера в последнее время показывает неплохие результаты, в том числе в политике по импортозамещению. Хорошие показатели также в химической отрасли, производстве дорожной техники. И все же, как подчеркивал президент, российская экономика не собирается уходить в изоляцию – она будет развиваться как неотъемлемая часть общемирового хозяйства.Президент России Владимир Путин проведет новогоднюю ночь в кругу семьи. Премьер-министр Дмитрий Медведев также встретит праздник с родными.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на новогодние и рождественские каникулы. Президент в это время по традиции будет отдыхать на природе с друзьями и родными. Отметим, что это правило он нарушил лишь однажды – в 2013 году глава государства встретил Новый год с потерпевшими от наводнения в Хабаровске.Дмитрий Медведев в свою очередь уточнил, что его семейный праздничный стол будет полностью приготовлен из отечественных продуктов. По его словам, овощи, рыба и мясо будут закуплены на российских предприятиях, созданных за последние несколько лет.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также проведет новогодние каникулы в России. При этом она отметила, что сам праздник она встретит в северной столице. "У меня в этом смысле традиция празднования Нового года не меняется: я буду так же в родном моем Петербурге, со своей семьей, с друзьями", – рассказала председатель Совета Федерации.Лидеры всех четырех партий, представленных в Госдуме, также встретят праздник в России. Владимир Жириновский отметил, что путешествия для него – лишний стресс, поэтому он предпочтет покататься на лыжах и санях, а также встретиться с друзьями и попариться в бане.Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев в свою очередь заявил, что встретит праздник "в семейном кругу, с друзьями в Подмосковье". "А потом покатаемся с внучкой на лыжах и на санках, почитаем, погуляем с собаками в лесу", – заявил заместитель председателя Госдумы.Между тем Геннадий Зюганов проведет новогодние каникулы с внуками в загородном доме. "Всем внукам уже приготовил гостинцы. У меня итог года довольно хороший — Иван почти отличником стал, завоевал большой приз по танцам. Темка поступил в МГИМО на китайское отделение, он великолепно знает китайский. Я всех заставил учить разные языки", – рассказал лидер коммунистов.Сергей Миронов отметил, что после Нового года он отправиться с семьей в разные города России. "Встречу дома, на новогодних каникулах буду с семьей путешествовать по Золотому кольцу", – пояснил политик.Напомним, большинство россиян предпочли встретить Новый год в кругу семьи. Также отмечалось, что жители нашей страны в этом году, как и раньше, не скупятся на подарки друг другу.Аналитики подсчитали, что в 2016 году в России вырос объем продаж автомобилей с пробегом.Сообщается, что россияне стали покупать на 6,7% больше подержанных автомобилей. Эксперты считают, что данный показатель появился потому что подержанные автомобили имеют относительно хорошее качество вместе со значительной выгодой в ценовой политике.Отмечается, что по данному показателю лидирует Центральный Федеральный округ. Следом за ним идет Приволжье, а замыкает тройку лидеров Сибирь. Именно в этих регионах продажа подержанных автомобилей демонстрирует наиболее положительную динамику.Добавим, что в Северо-Кавказском федеральном округе увеличение показателя составило только чуть более 1%.

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