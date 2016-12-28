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Соглашение РФ и Египта по авиабезопасности готово к подписанию

РФ и Египет в кротчайшие сроки подпишут соглашение по поводу авиабезопасности. Правительство РФ в понедельник уже прибудет в Египет.

Соглашение РФ и Египта по авиабезопасности готово к подписанию


Министр гражданской авиации Египта Фатхи, уже встретился с представителями парламентского комитета по туризму. Был поднят вопрос, про отмену всех запретов на полёты между столицами РФ и Египта. Также обсуждалось соглашение по поводу авиабезопасности, которое готово к подписи.

Известно то, что русские специалисты смогут ознакомиться со всеми мерами безопасности, который должны применяться в аэропортах Египта. Эксперты прибудут Египет в кротчайшее время.

Глава Минтранса Соколов рассказывал, что уже в конце осени Москва отправила Каиру необходимые материалы по поводу межправсоглашению по авиабезопасности, сейчас ожидается реакция и согласование. Данный документ прорабатывается.


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