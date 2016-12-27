На западе Москвы расстрелявший пять человек мужчина покончил с собой

Мужчина, который накануне взял в заложники женщину в квартире одного из домов на Ельнинской улице в Москве, а также ранивший из ружья пять человек, в числе которых оказались трое полицейских, свел счеты с жизнью. Информацию по этому поводу предоставила Юлия Иванова, официальный представитель московского главка Следственного комитета РФ.Ранее поступала информация о том, что в западной части Москвы подозреваемый в совершении преступления мужчина во время задержания ранил из охотничьего ружья сразу пятерых человек, из которых трое - сотрудники полиции.Преступник изначально забаррикадировался в квартире, отказываясь сдаваться. В итоге к месту ЧП был выдвинут отряд спецназа.Подробности привели сотрудники столичной полиции: «27 декабря в 1.30 в полицию поступила информация о том, что по адресу: ул. Ельнинская, 22, корп. 2 в подъезде при задержании правонарушителя, подозреваемого в совершении преступления по ст. 161 УК России, им из неустановленного оружия были причинены огнестрельные ранения трем сотрудникам уголовного розыска и двум гражданским лицам».

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