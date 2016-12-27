Крушение Ту-154 в Сочи, последние новости: названа основная версия авиакатастрофы над Черным морем

Источник в правоохранительных органах рассказал, что основной версией крушения военного самолета Ту-154 над Черным морем сейчас является попадание посторонних предметов в двигатель. Не исключено, что речь идет о птицах, которых в районе падения появилось очень много за день до катастрофы, но никто ничего не предпринял."Одна из основных версий крушения на данный момент - попадание посторонних предметов в двигатель", - пояснил осведомленный источник.Примечательно, что правоохранители по-прежнему рассматривают и другие версии, в частности, ошибка пилотирования и техническая неисправность на борту. Версия о террористическом акте почти отметена.Тем временем в ходе поисково-спасательных работ в Черном море были обнаружены тела еще двух жертв авиакатастрофы. Таким образом, общее число найденных тел на текущий момент составляет 13.Накануне стало известно, что Москву прибыл первый самолет с останками погибших, начато опознание тел. Процедура проводится в 111-м Главном госцентре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз российского министерства обороны.Кроме того, водолазы подняли со дна Черного моря один из черных ящиков разбившегося Ту-154 Минобороны - параметрический самописец. В ближайшее время он будет доставлен из Сочи в Москву, где специалисты оборонного ведомства займутся его расшифровкой.Ранее сообщалось об обнаружении одного из бортовых самописцев разбившегося 25 декабря Ту-154. Напомним, что на борту самолета находилось 92 человека, все они погибли.

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