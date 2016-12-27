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Упал самолет в Сочи 25 декабря: эксперт разнес показания очевидцев о крушении Ту-154

Упал самолет в Сочи 25 декабря: эксперт разнес показания очевидцев о крушении Ту-154
Несколько часов назад в интернете появилась информация от источников в правоохранительных органах, которые ссылались на показания одного из очевидцев крушения самолета Ту-154 в Сочи. Однако вскоре их разнес в пух и прав эксперт летной отрасли.

Бывший заместитель министра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов подверг критике показания очевидца трагедии Ту-154 над Черным морем. Он подчеркнул, что вряд ли свидетель мог отчетливо разглядеть конфигурацию лайнера, а также привести какие-либо детали о его поведении.

"Информации свидетеля вряд ли можно на сто процентов доверять, потому что все это происходило ночью. Представьте себе, ночь, ничего не видно, и вы вдруг видите, что самолет летит с задранным носом. Как это возможно?", пояснил специалист и задался, кажется, риторическим вопросом.

По его мнению, разглядеть самолет было трудно, несмотря на свет включенных фар лайнера. "Где находился свидетель? Если в море, то что-то можно было разглядеть, если с берега, то он видел только удаляющийся самолет. Конфигурацию удаляющегося самолета ночью разглядеть невозможно", - пояснил Смирнов.

Ранее сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ заявил, что во время трагедии он находился на катере в акватории Черного моря. Он сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом, поставленным на заднее колесо.

По его словам, самолет летел так, будто экипаж хотел посадить его на воду. При этом лайнер перемещался неестественно - с задранным вверх носом. В таком положении он задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, и пошел ко дну.

Что касается официальных версий, то они пока озвучиваются с осторожностью. В ФСБ РФ, в частности, допустили возможную "ошибку пилотирования и техническую неисправность лайнера". Вместе с этим в ведомстве добавили, что на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы говорить о произошедшем теракте.

Всего на борту потерпевшего крушения самолета Ту-154 находился 92 человека, в том числе 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди пассажиров были музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравить авиагруппу ВКС РФ с новогодними праздниками на авиабазе Хмеймим. Также этим рейсом летели девять журналистов, представлявших "Первый канал" и телеканал "Звезда".


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