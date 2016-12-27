Отравление "Боярышником" в Иркутске, новости сегодня: погибшими стали уже 77 человек

Погибшими в результате отравления настойкой "Боярышника" в Иркутске стали уже 77 человек. Только накануне поступали данные о 76 жертвах опасного зелья."К настоящему времени скончались 77 человек - один человек умер в больнице. Таким образом, всего к настоящему времени в медучреждениях погибли 46 человек, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства", - поведала пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская.На данный момент в медицинских учреждениях остаются 16 человек. Ранее был выписан 21 человек, так как их самочувствие улучшилось. Еще девять человек самостоятельно отказались от лечения.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".Напомним, в Свердловском округе Иркутска в районе Академгородка выявлена точка продажи спиртосодержащей жидкости "Боярышник", изъято 30 бутылок. Продолжается работа по обходу неблагополучных семей силами сотрудников опорных пунктов, активистами ТОС и работников управляющих компаний. Специалисты КДН проверяют стоящие на учете семьи. На горячую линию городской администрации поступило 46 звонков от жителей о продаже спиртосодержащей продукции. Все сигналы отработаны совместно с полицией.Можно констатировать, что в настойке "Боярышника" присутствует 70 процентов этилового спирта, что означает даже большую крепость, чем в стандартной водке. Стоимость подобной настойки в разы ниже водки, что и привлекает отдельные группы людей.

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