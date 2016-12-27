Россия сегодня 2016, новости 27 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 27.12.2016

Большое количество событий продолжает происходить в России. На сегодняшний день, 27 декабря 2016 года, можно выделить следующие новости, получившие наибольший резонанс в обществе: россиян удивила планы властей сделать всю рыбалку платной. Найдена альтернатива повышению пенсионного возраста. Обнаружен один из черных ящиков самолета Ту-154.Российские любители рыбалки могут оказаться перед выбором: либо платить за свое увлечение, либо же от него отказаться. Подобный поворот неприятно удивил огромную армию поклонников данного вида времяпрепровождения.Несколько дней назад власти всерьез заявили о намерении ввести плату для рыбаков-любителей за их хобби. В частности, подобная инициатива поступила из Совета Федерации, где ее озвучил заместитель председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев. Конечно же, он сразу наткнулась на противодействие со стороны граждан.По мнению сенатора, рыбаки-любители должны получать особый тип разрешения - "билет или марку". При этом в Совфеде предусмотрели и введение льгот, например, для детей и пенсионеров.Стоимость такого разрешения политик определил в 300-500 рублей в год. При этом он не уточнил, каким образом была рассчитана эта сумма и какое ведомство будет выдавать соответствующие документы. Вырученные же средства Лебедев предложил направить на восстановление популяции рыб: "охрану, зарыбление - закупать малька и запускать его".Напомним, что в настоящее время в России любительская рыбалка в разрешенных местах является бесплатной. В то же время запрещено рыбачить в заповедниках, возле гидротехнических объектов, в нерестилищах. Также в нашей стране запрещен лов сетями, ловушками, острогами, спиннингами с более чем десятью крючками.Столыпинский клуб бизнес-омбудсмена Бориса Титова предложил свой вариант пенсионной реформы - без повышения пенсионного возраста. В основе этого решения - идеи по росту доходов россиян.Исходя из того, что солидарная пенсионная система работает по принципу "сколько заработали - столько и выплатили пенсионерам", участники клуба полагают, что повышение доходов россиян - оптимальное решение проблемы. Ожидается, что уже в январе 2017 года итоговый текст "Стратегии роста" представят на рассмотрение президенту. А до этого времени "столыпинцы" займутся проработкой конкретных реформ в этом направлении.В клубе полагают, что необходимо увеличить как производительность труда, так и доходы граждан. Таким образом вырастут зарплаты и отчисления во внебюджетные фонды. Эти меры окажут положительное влияние на пенсии."Донастройка" пенсионной системы здесь не поможет, убеждены члены клуба. По их мнению, накопительную пенсию необходимо сохранить. Эти средства замораживаются три года подряд из-за дефицита бюджета. В клубе считают возможным "вернуть накопительный элемент (хотя бы частично) без повышения ставок страховых взносов, чтобы нынешние работники имели возможность копить на свою пенсию"."Столыпинцы" убеждены, что повышение страховых взносов ситуацию не спасет. Это только будет способствовать "уходу в тень" и приведет к обратном эффекту.Если в среднем по миру нагрузка на фонд оплаты труда составляла в 2015 году 18%, то в России - 35,6%. При этом у нас, в отличие от других стран, она продолжает расти, напоминают участники клуба.Между тем многие эксперты полагают, что наиболее оптимальной является система смешанного накопления пенсий. Подобный тренд в ближайшее время затронет и Россию. Чисто накопительная модель или чисто страховая в полной мере не защитят граждан от бедности в нетрудоспособном возрасте, уверены эксперты.На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море обнаружен один из черных ящиков самолета Ту-154. Отмечается, что в ближайшее время он будет извлечен из-под водыДобавим, что для безостановочной работы поисковых групп в ночное время в акватории Черного моря на место крушения самолета доставлено специальное световое оборудование.Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «С наступлением темноты акватория моря подсвечивается прожекторами большой мощности и световыми башнями», - пояснил генерал-майор.Тем временем, накануне в Минобороны отчитались, что часть фюзеляжа с иллюминаторами поднята с места крушения воздушного судна в Черном море и была доставлена на берег. Помимо этого, обнаружена хвостовая часть самолета с фрагментами двигателя и еще несколько обломков.Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение накануне, 25 декабря. На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и сотрудники СМИ. В связи с трагедией в понедельник по стране объявлен национальный траур. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы.

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