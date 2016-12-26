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Разбился самолет Ту-154 в Сочи, новости: информация о спасательных жилетах на пассажирах опровергнута

Представители Министерства обороны РФ, которые занимаются тщательным анализом и расследование авиакатастрофы Ту-154 в Сочи, опровергли сведения о том, что на некоторых пассажирах имелись спасательные жилеты.

В пресс-службе оборонного ведомства объяснили, что после трагедии в интернете стали появляться слухи, которые по своей сути зачастую являются "постыдными инсинуациями". Вместе с этим в Минобороны подчеркнули, что вся оперативная информация поступает только от официальных лиц, а верить слухам - не нужно.

Ранее сообщалось о том, что часть пассажиров, тела которых были обнаружены в Черном море, имели на себе спасательные жилеты. Это могло свидетельствовать о понимании пассажирами внештатной ситуации, о которой по непонятным причинам до последнего молчал экипаж воздушного судна.

Всего на борту потерпевшего, судя по всему, крушения самолета Ту-154 находился 92 человека, в том числе 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди пассажиров были музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравить авиагруппу ВКС РФ с новогодними праздниками на авиабазе Хмеймим. Также этим рейсом летели девять журналистов, представлявших "Первый канал" и телеканал "Звезда".

Сегодняшний день, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура.


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