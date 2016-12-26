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Крушение Ту-154 в Сочи, последние новости: пассажиры были в спасательных жилетах

Крушение Ту-154 в Сочи, последние новости: пассажиры были в спасательных жилетах
Несколько пассажиров разбившегося лайнера Ту-154 в Сочи были обнаружены в спасательных жилетах, что отвергает версию о случившемся теракте. Судя по всему, на самом деле возникла какая-то внештатная ситуация и пассажиры готовились к крушению. Однако почему молчали пилоты - до сих пор большой вопрос.

Нескольких пассажиров потерпевшего крушение самолета Ту-154 обнаружили в спасательных жилетах. Об этом рассказал источник в службе спасения.

По его данным, "люди готовились к эвакуации". При этом не уточняется, о каких именно пассажирах идет речь - о найденных на поверхности воды или о тех, которые были обнаружены спасателями в фюзеляже, ранее найденном на глубине 25 метров. Источник отмечает, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту обнаружили спасатели.

Однако в Минобороны опровергли информацию анонимных источников о том, что на погибших в катастрофе Ту-154 были надеты спасательные жилеты. Представители ведомства назвали эту информацию "слухами" и "постыдными инсинуациями", заявив, что она не соответствует действительности.

По данным спецслужб, авиалайнер мог упасть из-за использования некачественного топлива, последнее привело к потере мощности и отказу двигателя. Кроме того, причинами трагедии могли стать: ошибка пилотирования, попадание в двигатель посторонних предметов или техническая неисправность самолета. Специалисты вычислили траекторию падения самолета. Водолазы уже нашли фюзеляж Ту-154, решается вопрос о подъеме фрагмента.

Ранее в Минобороны сообщили об 11 найденных пассажирах. 10 тел уже были направлены в Москву. Всего же на борту потерпевшего крушение судна находились 92 человека. Все они погибли.


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