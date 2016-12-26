Новости про самолет сегодня: крушение Ту-154 сняли на видео

Сотрудники ФСБ России рассказали о том, что им удалось установить очевидцев крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Более того, уточняется, что трагическое происшествие было запечатлено видеорегистратором, который был установлен на автомобиле, проезжавшим рядом с местом ЧП. Однако кадры видеозаписи пока не доводятся до внимания общества."По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора. С ними работают члены следственной группы", - уточнили сотрудники Центра общественных связей ФСБ России.Тем временем, сотрудники силового ведомства высказали в том ключе, что сейчас рассматривается четыре основных версии случившегося. "Попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета", - перечислили в ФСБ. "Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено", - пояснили в спецслужбе.Самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Воздушное судно пропало с радаров в 05:40 мск, спустя 2 минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря.

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