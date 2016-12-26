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Упал самолет в Сочи 25 декабря: почему случилась трагедия, причины катастрофы

Упал самолет в Сочи 25 декабря: почему случилась трагедия, причины катастрофы
Накануне в Сочи произошла страшная трагедия, поверить в которую мир не может до сих пор. Ранним утром, после дозаправки в аэропорту Адлер, в воздух поднялся военный самолет Ту-154. На его борту находились известные люди, которые летели поздравить российских военных с Новым годом. Однако спустя 2 минуты после взлета самолет упал в Черное море.

В самолете находились военные, представители СМИ, артисты и директор благотворительного фона Доктор Лиза. Никто из них не выжил. Сейчас спасателям удалось найти одиннадцать тел. Как стало известно, артисты направлялись в Латакию поздравить народ с наступающим Новым годом. Увы, эта поездка стала для них последней.

Обломки самолета располагаются в радиусе 15 км, 1,5 км от берегов Черного моря, на глубине 50-100 метров. Специалисты рассматривают три версии произошедшей авиакатастрофы: ошибка пилота, техническая неисправность, теракт. Однако Минтранс сразу исключил последнюю версию из списка основных.

Глава Минтранса Максим Соколов, отвечая на вопрос журналистов, объяснил большой разброс обломков рухнувшего Ту-154 силой течений в Черном море. По словам министра, на данный момент поисково-спасательная операция продолжается. В ближайшее время на место крушения должны доставить два подводных аппарата Русского географического общества: C-Quester и C-Explorer.

Оба могут выполнять мониторинг объектов под водой до восьми часов. Первый работает на глубине до 100 метров, второй - до 300 метров.

Сегодня спасатели постараются найти местонахождение разбившегося Ту-154. Всю ночь велись поисково-спасательные операции. Было выделено большое количество личного состава, техники, даже задействованы силы Черноморского флота. Течение в том месте сильное, поэтому спасателям приходится тяжело. Фрагменты самолета уносит в открытое море.

Сообщается, что бортовые самописцы находятся в киле, части лайнера, которая, возможно, пострадала меньше, чем нижняя часть, а также фюзеляж. Отметим, что найденные тела доставят в Москву, именно там будет проходит опознание.

В официальных структурах уходят от прямого ответа. Говоря, что самолет был полностью исправен, утверждают, что самолет упал из-за технической неисправности. Допуская ошибку пилотирования, тут же оговариваются, что пилоты были высшего класса. А вот в версию теракта трудно поверить. Во-первых, самолет был военным. Во-вторых, никто не знал, что он будет производить дозаправку в Сочи. В третьих, сразу после приземления в Адлере, воздушное судно было взято под охрану.

Между тем, многие эксперты, пилоты, летчики продолжают сомневаться, что на борту была какая-либо неисправность. Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов утверждает, что этот борт возил пассажиров особой важности. Так, к примеру, на нем вместе с артистами ансамбля Александрова должен был ехать певец Иосиф Кобзон. Кроме прочего, с экранов телевизоров постоянно звучит, что борт был технически полностью исправен. Самолет был проверен.

Военный эксперт Алексей Леонов в свою очередь утверждает, что пилоты таких самолетов - настоящие профессионалы, за плечами которых сотни часов полетов. Они сажали самолеты при непогоде и при отказе двигателей, они настоящие мастера своего дела. Потому и эта версия весьма сомнительна.


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