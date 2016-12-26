Общественники требуют призвать #БоженуКОтвету за глумление над катастрофой Ту-154

Общественное движение под названием АгитПолк запустило акцию #БоженуКОтвету, участники которой требуют призвать светскую львицу к ответу за глумливые высказывания по поводу авикатастрофы с бортом Минобороны РФ.Как сообщил активист движения Павел Правдоруб, цель акции - обратить внимание СКР и других ответственных инстанций на скандальные высказывания Божены Рынски и привлечь ее к ответу.«Божена Рынска - не просто частный человек, она - известный колумнист, светский обозреватель, и к заявлениям таких людей общество относится с повышенным вниманием. Тем более что есть ситуации, которые при любом раскладе должны вызвать сочувствие и уважение, а не глумливость», - поведал Правдоруб.К настоящему моменту к акции присоединились несколько тысяч человек.

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