Опубликовано фото из Ту-154, потерпевшего вчера крушение в Сочи

Девушка одного из погибших артистов Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, уроженца Твери Александра Шутко, представила в интернете последний снимок, который молодой человек прислал ей незадолго до момента крушения самолета."Мой мальчик... Моя любовь.. Моя жизнь... Ты самый лучший на земле!!! Я всегда тебе это говорила...пусть земля тебе будет пухом!" - написала она в соцсети, сопроводив публикацию снимком из злополучного Ту-154.Сестра погибшего Эмма уточнила детали последнего разговора с Александром. "Вчера вечером Саша позвонил, сказал “Сидим в самолете, через 15 минут вылетаем, когда будем пересаживаться в Сочи - позвоню, часов в пять утра. В пять утра он не позвонил, стали перезванивать, трубку не брал, точнее - абонент был недоступен", - поведала она.Александр Шутко, как объяснили его родные, являлся хористом Ансамбля Александрова. Его сестра добавила, что в будущем его обещали сделать солистом из-за выдающегося баса. Он планировал вернуться на родину до конца года.В свою очередь артист Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова Вадим Ананьев чудом избежал гибели, потому что не полетел в Сирию из-за рождения сына. Этот ребенок стал для него вторым."Полетели мои коллеги и друзья - хор, примерно 50 человек, группа баянистов и балалаечников. Они должны были дать один концерт и вернуться. Я пока не знаю, что сказать, надеюсь на лучшее. А сам я не полетел по семейным обстоятельствам. Совсем недавно родился мой сын, третий ребёнок в семье, поэтому я остался дома, чтобы помогать жене", - рассказал Ананьев.Также удалось спастись и Владимиру Хлопникову. Этот артист ансамбля не полетел в сирийскую командировку по причине болезни дочери. За несколько дней до трагедии он взял больничный.Напомним, всего на борту разбившегося под Сочи самолета 25 декабря находились 92 человек, среди которых восемь членов экипажа, 68 артистов ансамбля, а также девять российских журналистов. На борту была и известный врач - Доктор Лиза.В связи с произошедшей трагедией, президент России Владимир Путин распорядился утвердить 26 декабря днем общенационального траура.

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