Россия сегодня 2016, новости 26 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 26.12.2016

В России происходит большое количество событий, которые в той или иной мере отражаются в обзорах последних новостей. На сегодня, 26 декабря, можно остановиться на следующих из них: тела жертв катастрофы Ту-154 засосало в фюзеляж. Мария Захарова высказалась о погибших при крушении самолета. Мать Рамзана Кадырова собрала 80 тонн гуманитарной помощи.Бортовые самописцы потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, их будут искать с помощью радиолокаторов. При этом, как сообщил источник в силовых структурах, большинство тел погибших могут находиться внутри фюзеляжа воздушного судна."По оценке экспертов, тела погибших при крушении Ту-154 находятся, скорее всего, внутри фюзеляжа на глубине порядка 60 метров", - поведал источник.В свою очередь, глава Минтранса России Максим Соколов сообщил, что в ходе поисково-спасательной операции обнаружен ряд фрагментов тел погибших, многие из которых могут быть опознаны. "Но более детальную информацию мы уточним завтра к утру, когда они будут готовы для транспортировки в Москву", - пояснил министр.Соколов также добавил: "Бортовые самописцы Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, поэтому их будут искать с помощью радиолокаторов". А дальнейшее проведение спасательной операции будет координировать МЧС. "К этим работам будут привлечены силы и средства Минобороны, пограничных служб при необходимости, Росавиации, Росморречфлота", - заявил глава Минтранса.В настоящее время поисковые работы в Черном море ведут 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты. "Дополнительно готовятся к переброске 1300 военнослужащих Южного военного округа. На аэродромах Адлер в постоянной готовности находятся четыре Ил-76 военно-транспортной авиации", - сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге. Он отметил, что в район поиска прибудут спасательные суда Черноморского флота с оборудованием, позволяющим выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 метров. Ранее сообщалось, что в поисковой операции в районе крушения самолета задействованы девять судов МЧС.Накануне сообщалось о том, что утром 25 декабря появились сведения о том, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолет Минобороны России Ту-154 пропал с радаров. Позднее в ведомстве сообщили, что фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По уточненным данным, на борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море под Сочи.«Соболезнования всем. Невосполнимая утрата, потому что они были незаменимые», - написала Мария Захарова в Facebook.Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при катастрофе Ту-154 Минобороны России. На борту самолета были 93 человека, в том числе ансамбль песни и пляски имени Александрова, знаменитая доктор Елизавета Глинка, военные, госслужащие, журналисты.Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов.Об отправлении груза Рамзан Кадыров сообщил в своем Instagram. "РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова в течение длительного времени оказывает гуманитарную помощь жителям различных городов Сирии и беженцам, находящимся в соседних странах. По решению Президента РОФ имени Героя России АХМАТ-Хаджи Кадырова, моей дорогой МАМЫ Аймани Несиевны в Сирию отправился новый конвой с крупной партией продуктов питания. Колонна везёт 80 тонн масла, муки, сахара, риса и других товаров", - написал глава Чечни. Он также отметил, что в Республике воспринимают конфликт в Сирии "с болью и глубоким состраданием"."Нет ничего ценнее и благороднее чем оказание помощи нуждающимся. Спасибо всем кто каким то либо способом связан с это деятельностью", "Дай Бог долгих, светлых и радостных дней Президенту Фонда Кадырова Аймани Несиевне", "Вы наверное единственный кто свои деньги тратит на святое", "Спасибо вам большое человеческое за помощь простым и обездоленным людям", - поддержали инициативу подписчики Кадырова.Напомним, что минувшим летом РОФ имени Ахмата Кадырова уже выступал с подобным актом благотворительности. Тогда Фонд отправил в провинции Сирии 120 тонн гуманитарного груза.

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