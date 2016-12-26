Новости про самолет сегодня, 26.12.2016: опубликовано последние фото Ту-154 перед крушением

Авиакатастрофа, которая случилась вчера, 25 декабря, рядом с Сочи с самолетом Ту-154, обрастает новыми подробностями, хоть до причин крушения еще очень далеко. В частности, выяснилось, что штурма разбившегося лайнера был участником спасения "танцующего" самолета в 2011 году.Тем временем, накануне звукооператор НТВ Евгений Толстов опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию самолета Министерства обороны России, которая была сделана за несколько часов до трагического поворота. В кадре запечатлен авиалайнер, который готовился к вылету из подмосковного аэродрома "Чкаловский".Журналисты, пытаясь раздобыть свежую информацию о трагедии, наткнулись на такой примечательный момент, что штурман разбившегося Ту-154 в 2011 году спас "танцующий" лайнер, когда, казалось, что шансов на спасение самолета - практически нет.Член экипажа ТУ-154, разбившегося в акватории Черного моря, подполковник ВВС РФ Александр Петухов ранее был награжден за спасение "танцующего лайнера", как окрестили неисправный самолет, который летчикам удалось посадить в 2011 году на том же "Чкаловском".Не эксплуатировавшийся в течение длительного времени самолет потребовалось перегнать на ремонт с "Чкаловского" в Самару. Уже после взлета обнаружились неисправности бортовых систем, и самолет стал раскачиваться и подпрыгивать в воздухе, что было заметно с земли. Авиалайнер тогда удалось спасти и посадить на полосе "Чкаловского" лишь благодаря умелым действиям экипажа. Штурманом "танцующего лайнера" тогда был Александр Петухов, оказавшийся в числе тех, кто находился на борту Ту-154, потерпевшего крушение под Сочи 25 декабря 2016.Личные вещи пассажиров нашли в море на расстоянии 14 км от берега, а первое тело погибшего нашли в шести километрах. Минобороны начало поисковую операцию в районе крушения самолета площадью более 10 квадратных километров. Операция будет идти круглосуточно. Участие в ней принимают более трех тысяч человек.Официальная причина катастрофы пока не названа, однако СМИ приоритетной версией называют неисправность самолета, которая могла произойти, когда самолет набирал высоту. Президент РФ Владимир Путин поручил создать государственную комиссию по расследованию катастрофы Ту-154. Следственный комитет возбудил дело по статье «нарушение правил полетов».При этом, в ФСБ отрабатывается версия теракта, поскольку разлет обломков самолета составил порядка 15 км. В то же время большой разлет разбившегося Ту-154 может объясняться гидроударом при столкновении воздушного судна с водной поверхностью.Майор ВВС Андрей Красноперов отмечает, что Ту-154 «моментально потерял скорость и просто упал в штопорное положение, то есть неуправляемое», в котором пилот уже неспособен включить сигнал бедствия из-за неимоверных перегрузок."Если бы самолет падал целый, то такого бы не было разлета осколков, поверьте. Самолет развалился, просто развалился, значит, взорвался, значит, где-то кому-то дали чемоданчик, кто-то что-то мог подложить. Поверьте, такой разлет осколков бывает только при разрушении самолета в воздухе. Просто он взрывается, и все. А когда лайнер просто падает, получается пятно масляное, и потом всплывают части", - поведал он.Эксперты отмечают, что если самолет разрушился в воздухе - то это теракт. Также специалисты обратили внимание, что в Кремле практически сразу начали отрицать версию теракта, что является настораживающей деталью - катастрофу A321 над Синайским полуостровом в октябре прошлого года российские власти в течение двух недель отказывались признать диверсией, несмотря на заявление террористов и данные западных спецслужб.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163471-news.html