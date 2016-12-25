Авторизация
 
  • 17:47 – Рабочий визит президента Кыргызстана в Узбекистан. Что известно? 
  • 17:35 – Сериал «Недотуркані»: смотреть 13-14 серию онлайн 
  • 17:18 – Причины крушения самолета сегодня в Сочи: теракт или неисправность, версии экспертов 
  • 17:17 – Самолет разбился сегодня, 25.12.2016: последние новости часа 


Крушение Ту-154 в Сочи сегодня, последние новости: найдены тела пяти погибших

Крушение Ту-154 в Сочи сегодня, последние новости: найдены тела пяти погибших
После трагедии с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ рядом с Сочи появляются новые данные. Началась же катастрофа после того, как через две минуты после вылета из аэропорта Адрела после дозаправки, воздушное судно рухнуло в Черное море.

Министерство обороны РФ подтвердило факт крушения самолета над Черным морем. Сейчас там ведутся поисково-спасательные работы, но надежд на то, что кто-то из находившихся в самолете остался в живых, практически уже нет.

На месте крушения лайнера в Черном море уже обнаружены тела пяти погибших, а также обломки самолета. Найдены также были документы, принадлежавшие журналистам Первого канала, также находившимся в самолете. Спасательных плотов, на которых могли бы находиться выжившие, пока не обнаружено.

Вместе с этим представители военного ведомства опубликовали списки тех, кто находился на борту злосчастного лайнера. Подтвердилась информация о гибели Елизаветы Глинки, больше известной, как Доктор Лиза. На борту находился также практически весь состав хора Ансамбля песни и пляски им. Александрова (65 человек), руководитель ансамбля Валерий Халилов, начальник департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, и 9 представителей прессы (Первого канала, НТВ и телеканала Звезда), а также 8 военнослужащих и 8 членов экипажа. По последним данным, всего 93 человека.

Что касается причин, которые могли спровоцировать крушение самолета, то здесь следователи остановились на двух основных: техническая неисправность и ошибки при пилотировании. Впрочем, последняя подвергается сомнению в свете того, что Ту-154 управлял опытный летчик Роман Волков, имевший первый класс. А вот версия о теракте приобретает все новые очертания.

Напомним, что военный самолет Ту-154 следовал из аэродрома «Чкаловский» в город Латакию. В аэропорту «Адлер» он останавливался на дозаправку. Трагедия случилась через 20 минут после того, как лайнер поднялся в небо. Сначала судно пропало с радаров, а потом стало известно о крушении. Обломки самолета нашли в Черном море. Известно, что на борту находились представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова. Они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военных с Новым годом.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163350-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4160
+0.00%
72.5224
+0.06%
1.1407
+0.02%
0.2115
+1.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 381
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 347
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 775
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 740
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 566
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 540
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 527
  • 0
Бой Усик - Мчуну смотреть онлайн (17.12.2016)
  • 19:16
  • 518
  • 0
Рабочий визит президента Кыргызстана в Узбекистан. Что известно?
  • 17:47
  • 39
  • 0
Сериал «Недотуркані»: смотреть 13-14 серию онлайн
  • 17:35
  • 0
  • 0
Причины крушения самолета сегодня в Сочи: теракт или неисправность, версии экспертов
  • 17:18
  • 0
  • 0
Самолет разбился сегодня, 25.12.2016: последние новости часа
  • 17:17
  • 0
  • 0
Упал самолет в Сочи сегодня, 25.12.2016 г.: список пассажиров, последние новости о погибших
  • 17:15
  • 0
  • 0
В Донецке организован митинг в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154
  • 17:12
  • 0
  • 0
Самолет Сочи упал сегодня причины произошедшего: эксперты озвучили основные версии
  • 17:01
  • 0
  • 0
Крушение Ту- 154 в Сочи: списки погибших, какими они были, фото и видео
  • 17:01
  • 0
  • 0
Сериал «Недотуркані»: смотреть 13-14 серию онлайн
  • 17:35
  • 0
  • 0
Причины крушения самолета сегодня в Сочи: теракт или неисправность, версии экспертов
  • 17:18
  • 0
  • 0
Самолет разбился сегодня, 25.12.2016: последние новости часа
  • 17:17
  • 0
  • 0
Упал самолет в Сочи сегодня, 25.12.2016 г.: список пассажиров, последние новости о погибших
  • 17:15
  • 0
  • 0
В Донецке организован митинг в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154
  • 17:12
  • 0
  • 0
Самолет Сочи упал сегодня причины произошедшего: эксперты озвучили основные версии
  • 17:01
  • 0
  • 0
Крушение Ту- 154 в Сочи: списки погибших, какими они были, фото и видео
  • 17:01
  • 0
  • 0
Катастрофа Ту-154, из-за чего упал самолет, причины трагедии: лайнер могли атаковать с земли
  • 16:50
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров