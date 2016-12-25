Крушение Ту-154 в Сочи сегодня, последние новости: найдены тела пяти погибших

После трагедии с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ рядом с Сочи появляются новые данные. Началась же катастрофа после того, как через две минуты после вылета из аэропорта Адрела после дозаправки, воздушное судно рухнуло в Черное море.Министерство обороны РФ подтвердило факт крушения самолета над Черным морем. Сейчас там ведутся поисково-спасательные работы, но надежд на то, что кто-то из находившихся в самолете остался в живых, практически уже нет.На месте крушения лайнера в Черном море уже обнаружены тела пяти погибших, а также обломки самолета. Найдены также были документы, принадлежавшие журналистам Первого канала, также находившимся в самолете. Спасательных плотов, на которых могли бы находиться выжившие, пока не обнаружено.Вместе с этим представители военного ведомства опубликовали списки тех, кто находился на борту злосчастного лайнера. Подтвердилась информация о гибели Елизаветы Глинки, больше известной, как Доктор Лиза. На борту находился также практически весь состав хора Ансамбля песни и пляски им. Александрова (65 человек), руководитель ансамбля Валерий Халилов, начальник департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, и 9 представителей прессы (Первого канала, НТВ и телеканала Звезда), а также 8 военнослужащих и 8 членов экипажа. По последним данным, всего 93 человека.Что касается причин, которые могли спровоцировать крушение самолета, то здесь следователи остановились на двух основных: техническая неисправность и ошибки при пилотировании. Впрочем, последняя подвергается сомнению в свете того, что Ту-154 управлял опытный летчик Роман Волков, имевший первый класс. А вот версия о теракте приобретает все новые очертания.Напомним, что военный самолет Ту-154 следовал из аэродрома «Чкаловский» в город Латакию. В аэропорту «Адлер» он останавливался на дозаправку. Трагедия случилась через 20 минут после того, как лайнер поднялся в небо. Сначала судно пропало с радаров, а потом стало известно о крушении. Обломки самолета нашли в Черном море. Известно, что на борту находились представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова. Они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военных с Новым годом.

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