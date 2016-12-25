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Упал самолет сегодня, 25.12.2016: Доктор Лиза была на борту лайнера

Упал самолет сегодня, 25.12.2016: Доктор Лиза была на борту лайнера
На борту разбившегося рядом с Сочи самолета Ту-154, принадлежащего Минобороны, находилась Елизавета Глинка, которая больше известна как Доктор Лиза. Она являлась главой фонда "Справедливая помощь". В Сирию специалист везла медикаменты.

Глинка, по данным Минобороны России, была среди тех, кто находился на борту военного самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря в Черном море. «Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить… Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии», - пояснил глава СПЧ Михаил Федотов.

Вместе с этим Федотов добавил, что вера в спасение Глинки оставалась до последнего: "Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели".

Он отметил, что Глинка летела в Сирию на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии.

"Доктор Лиза была всеобщей любимицей. И было за что: это она в течение многих лет практически ежедневно оказывала паллиативную медицинскую помощь, кормила бездомных, одевала, давала им приют. Это она под пулями вывозила больных и раненых детей из Донбасса, чтобы они смогли получить помощь в лучших больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Это она организовала для детей с ампутированными конечностями приют, где они проходят реабилитацию после больницы", - добавил глава СПЧ.

На борту Ту-154, вылетевшего из Сочи на базу Хмеймим в Сирии, было 92 человека: восемь членов экипажа, девять сотрудников телеканала "Звезда", НТВ и Первого канала и 68 музыкантов ансамбля имени Александрова. Из последних данных следует, что выживших нет.


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