Самолет разбился сегодня, последние новости: рядом с Сочи упал военный самолет Ту-154

Согласно последним новостям о разбившемся сегодня военном самолете Ту-154 недалеко от Сочи, обнаружено место его падения. Оно приходится на акваторию Черного моря. Спасатели объясняют, что обломки находятся на глубине 50-70 метров. Согласно предварительным данным, выживших нет. Всего на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира.По факту падения самолета Ту-154, который принадлежал Министерству обороны РФ, возбуждено уголовное дело по статье 351 Уголовного кодекса России "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия". Об этом проинформировали в Следственном комитете. Уточняется, что дело находится в производстве военного следственного отдела СКР по Сочинскому гарнизону. Для всестороннего расследования случившегося создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела, а также криминалистов военного следственного управления Следственного комитета по Южному военному округу.Из уточненных данных следует, что в списке пассажиров рухнувшего Ту-154 находился руководитель военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский. Вместе с этим появилась информация, что здесь же могла находиться глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза. В данный момент сведения по поводу Глинки уточняются, так как она могла избежать полета на злополучном лайнере.Тем временем, стали известны имена некоторых журналистов, которые также находились на борту самолета. Ими стали корреспондент Первого канала Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.Как сообщалось ранее, военный самолет Ту-154 пропал с экранов радаров через двадцать минут после вылета из Сочи, куда он приземлялся для дозаправки. Изначально же воздушное судно стартовало с подмосковного аэропорта Чкаловский. Самолет направлялся в сирийскую Латакию.На борту лайнера находился 92 человека, а именно: 8 членов экипажа и 84 пассажира. В их числе оказались музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели в Сирию, чтобы поздравить авиагруппу ВКС РФ на авиабазе Хмеймим. Также на борту разбившегося лайнера были девять российских журналистов, представлявших Первый канал и телеканал "Звезда".Спустя несколько минут после исчезновения Ту-154 с экранов радаров обломки самолета были обнаружены в акватории Черного моря. Примерно в полутора километрах от берега виднелись фрагменты лайнера, а именно - стойка шасси. В основном обломки находятся на глубине 60 метров. Также здесь наблюдаются личные вещи пассажиров. Спасатели уточняют, что на месте обнаружения обломков не замечено живых людей.Потерпевший крушение самолет Ту-154, принадлежавший Министерству обороны России, был введен в эксплуатацию 33 года назад - в 1983 году.

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