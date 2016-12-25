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Тела двоих погибших найдены на месте крушения Ту-154

На месте крушения военного самолета Ту-154, который потерпел крушение над акваторией Черного моря, обнаружены тела двоих погибших. Их личности сейчас устанавливаются.

Из уточненных данных следует, что обломки самолета разлетелись вдоль побережья Черного моря на 1,5 км, они находятся на глубине от 50 до 100 метров.

Тем временем, в интернете появилась аудиозапись последних переговоров экипажа погибшего авиалайнер Ту-154 министерства обороны России с наземными службами. В ходе переговоров сотрудники наземных служб передают на борт авиалайнера ряд полетных данных.

В конце аудиозаписи слышно, как наземные службы вызывают экипаж авиалайнера: «85562, ответьте вышке». Экипаж уже не отвечает. Вероятно, примерно в это время и произошло падение, причины которого на данный момент неясны.

В воскресенье, 25 декабря, в 05:40 по московскому времени пропал с радаров самолет Ту-154.

В Минобороны РФ сообщили, что на борту Ту-154 находились 84 пассажира и восемь членов экипажа - военнослужащие, артисты, которые отправились поздравить с Новым годом авиагруппу Воздушно-космических сил России на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять журналистов, в том числе съемочные группы Первого канала, НТВ, телеканала «Звезда».


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163307-news.html
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