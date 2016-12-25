Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи

Министерство обороны опубликовало список пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета Ту-154, который потерпел крушение сегодня, 25 декабря, через несколько минут после взлета. Обломки лайнера и тела первых погибших были обнаружены в Черном море. Воздушное судно принадлежало оборонному ведомству, а на его борту находились в основном участники творческого объединения имени Александрова.
На борту лайнера находился 92 человека, а именно: 8 членов экипажа и 84 пассажира. В их числе оказались музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели в Сирию, чтобы поздравить авиагруппу ВКС РФ на авиабазе Хмеймим. Также на борту разбившегося лайнера были девять российских журналистов, представлявших Первый канал и телеканал "Звезда".
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