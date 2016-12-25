Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи

Министерство обороны опубликовало список пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета Ту-154, который потерпел крушение сегодня, 25 декабря, через несколько минут после взлета. Обломки лайнера и тела первых погибших были обнаружены в Черном море. Воздушное судно принадлежало оборонному ведомству, а на его борту находились в основном участники творческого объединения имени Александрова.На борту лайнера находился 92 человека, а именно: 8 членов экипажа и 84 пассажира. В их числе оказались музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели в Сирию, чтобы поздравить авиагруппу ВКС РФ на авиабазе Хмеймим. Также на борту разбившегося лайнера были девять российских журналистов, представлявших Первый канал и телеканал "Звезда".1. м-р Волков Р.В.2. к-н Ровенский А.С.3. п/п-к Петухов А.Н.4. к-н Мамонов А.В.5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.6. м-р Трегубов В.А.7. ст. л-т Сушков B.C.8. ст. л-т Суханов А.О.1. гл Халилов В.М.2. п-к Хасанов А.Б.3. п-к Ваганов А.И.4. п-к Иванов А.Ю.5. п/п-к Колосовский А.В.6. м-р Долинский А.И.7. п-к Негруб А.Н.8. к-н Абросимов С.С.1. Губанков А.Н.2. Бадрутдинова О.Т.1. Глинка Е.П.1.Рунков Д.А.2.Денисов В.В.3.Сойдов А.А.4.Лужецкий М.В.5.Обухов П.К.6.Пестов О.М.7.Ржевский В.В.8.Суранов А.А.9.Толстов Е.В.1. Сонников А.В.2. Гужова Л.А.3. Ивашко А.Н.4. Бродский В.А.5. Булочников Е.В.6. Голиков В.В.7. Осипов Г.Л.8. Санин В.В.9. Майоров К.В.10. Буряченко Б.Б.11. Бобовников Д.В.12. Баздырев А.К.13. Белоножко Д.М.14. Бесчасинов Д.А.15. Васин М.А.16. Георгиян А.Т.17.Давиденко К.А.18.Денискин С.И.19.Журавлев П.В.20.Закиров P.P.21.Иванов М.А.22.Иванов А.В.23.Котляр С.А.24.Кочемасов А.С.25.Кривцов А.А.26.Литвяков Д.Н.27.Мокриков А.О.28.Моргунов А.А.29.Насибулин Ж.А.30.Новокшанов Ю.М.31.Поляков В.В.32.Савельев А.В.33.Соколовский А.В.34.Тарасенко А.Н.35.Трофимов А.С.36.Узловский А.А.37.Халимон B.JI.38.Штуко А.А.39.Крючков И.А.40.Ермолин В.И.41.Быков C.JI.42.Колобродов К.А.43.Корзанов О.В.44.Ларионов И.Ф.45.Ляшенко К.И.46.Михалин В.К.47.ст.с-т Попов В.А.48.Разумов А.А.49.Серов А.С.50.Шахов И.В.51.Арчукова А.А.52.Гильманова P.P.53.Игнатьева Н.В.54.Клокотова М.А.55.Корзанова Е.И.56.Пырьева Л.А.57.Сатарова В.И.58.Трофимова Д.С.59.Хорошова Л.Н.60.Цвиринько А.И.61.Шагун О.Ю.62.Гурар Л.И.63.Сулейманов Б.Р.64. Столяр И.В.

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