Найдено место падения самолета Ту-154

В акватории Черного моря найдено предполагаемое место падения военного самолета Ту-154, на борту которого находились военные музыканты и журналисты, направлявшиеся в Сирию.
Как отметили в экстренных службах, в процессе обследования акватории Черного моря примерно в семи километрах от берега обнаружено масляное пятно, которое, судя по всему, может явиться следствием падения в этом месте Ту-154. Туда отправлены несколько спасательных расчетов на соответствующей технике.
Ранее отмечалось, что на борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах. В списке пассажиров значатся представители военного ансамбля Александрова, которые летели в Сирию, чтобы дать новогодний концерт. В частности, самолет направлялся в Латакию.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проводит утром совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных Сил РФ по организации поисково-спасательных мероприятий пропавшего в районе Сочи самолета ТУ-154.
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