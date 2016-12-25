Самолет Минобороны пропал с экранов радаров

Самолет, принадлежащий Министерству обороны России, пропал с экранов радаров после вылета из Сочи. По предварительным данным, он должен был направиться в сирийскую провинцию Латакия. На борту лайнеров находились около 100 человек.
Из уточненных данных следует, что самолет перестал выходить на связь через 20 минут после взлета.
Речь идет о военном самолете Ту-154. В данный момент организованы поиски воздушного судна. Не исключено, что с самолетом случилось что-то неладное. Однако его экипаж не подавал признаков тревоги.
Вместе с этим отмечается, что на борту самолета находился 91 человек, а именно: восемь членов экипажа и 83 пассажира. Ими являются военные музыканты и журналисты.
«На борту находятся артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой», - поведали осведомленные источник.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163284-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.