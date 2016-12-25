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Самолет Минобороны пропал с экранов радаров

Самолет, принадлежащий Министерству обороны России, пропал с экранов радаров после вылета из Сочи. По предварительным данным, он должен был направиться в сирийскую провинцию Латакия. На борту лайнеров находились около 100 человек.

Из уточненных данных следует, что самолет перестал выходить на связь через 20 минут после взлета.

Речь идет о военном самолете Ту-154. В данный момент организованы поиски воздушного судна. Не исключено, что с самолетом случилось что-то неладное. Однако его экипаж не подавал признаков тревоги.

Вместе с этим отмечается, что на борту самолета находился 91 человек, а именно: восемь членов экипажа и 83 пассажира. Ими являются военные музыканты и журналисты.

«На борту находятся артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой», - поведали осведомленные источник.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163284-news.html
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