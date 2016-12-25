Разбился самолет сегодня: 25 декабря упал самолет Минобороны с музыкантами на борту

Тревожные новости приходят сегодня из Министерства обороны России. Ведомство отчитывается о пропаже военного самолета с экранов радаров после вылета из Сочи сегодня, 25 декабря 2016 года. На борту воздушного судна находился 91 человек.Согласно предварительным данным, военный самолет Ту-154 потерпел крушение в горах Краснодарского края. В данный момент организованы поиски пропавшего самолета.В качестве причин крушения называется ошибка пилотирования и сложные погодные условия.Отмечается, что на борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах. В списке пассажиров значатся представители военного ансамбля Александрова, которые летели в Сирию, чтобы дать новогодний концерт. В частности, самолет направлялся в Латакию.

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