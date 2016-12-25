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Путин проинформировали о разбившемся самолете Ту-154 с военными

Президент России в оперативном режиме получает информацию о разбившемся сегодня, 25 декабря, военном самолете в Краснодарском крае, который направлялся из Сочи в сирийскую провинцию Латакию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин получает всю последнюю информацию по оперативным каналам от различных спецслужб. «Путин получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы», - заявил он.

На борту пропавшего с радаров самолета находился 91 человек: восемь членов экипажа и 83 пассажира, в числе которых были музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова. «На борту находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ», - рассказали в Минобороны.


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