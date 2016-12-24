Отравление "Боярышником" в Иркутске, новости сегодня: сколько погибших на сегодня, 24 декабря 2016

Страшные данные из Иркутска, связанные с массовым отравлением настойкой "Боярышника", продолжают поступать. На сегодняшний день известно о 74 погибших, которые отравились метанолом, который пустили в состав настойки вместо этилового спирта.Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Обнаружен склад хранения продукции. Между тем, Ленинский районный суд Иркутска отправил под домашний арест еще одного фигуранта дела о производстве и распространении "Боярышника". Всего по этому делу задержаны 13 человек.Тем временем, сотрудники полиции обнаружили в Иркутской области сразу два подпольных цеха по производству контрафактной спиртосодержащей продукции. Один из них находился в садоводческом товариществе в Ленинском районе Иркутска, а второй - на территории бывшего молокозавода в городе Шелехов. В цехах стражи порядка обнаружили большое количество готовой продукции в виде "Боярышника".Накануне же стало известно, что в Иркутске был зафиксирован первый случай смерти от отравления контрафактной водкой «Белая береза». Об этом сообщила на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации глава городского департамента здравоохранения Наталья Тарабан.«Бригада скорой помощи констатировала факт смерти женщины на дому, родственники утверждают, что она употребляла водку марки "Белая береза"», - объяснила ситуацию чиновница.Она добавила, что водка этой марки была найдена вместе с «Боярышником» в подпольном цехе в городе. Там же нашли канистры с продукцией, в которой был метиловый спирт.

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