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Вынесен приговор Александру Новикову: шансонье отправили под домашний арест

Известный российский бард и шансонье Александр Новиков прослушал приговор в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Судья принял решение отправить его под домашний арест.

Музыкант и художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады является фигурантом дела о мошенничестве с недвижимостью в Свердловской области.

Судья рассмотрел внимательно ходатайство об избрании меры пресечения Александру Новикову и вынес приговор о назначении ему двух месяцев домашнего ареста.

Прокурор настаивал именно на данной мере пресечения, чтобы Новиков не смог повлиять на ход расследования.

Также нужно добавить, что еще одним фигурантом этого уголовного дела является бывший заместитель министра экономики Екатеринбургской области Михаил Шилиманов. Ранее суд арестовал бывшего чиновника на 72 часа.


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