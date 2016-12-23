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Отравление "Боярышником" в Иркутске: число жертв увеличилось до 75

Трагические известия из Иркутска продолжают поступать нескончаемым потоком. Связано это из-за того, что количество погибших в результате отравления настойкой "Боярышник" достигло уже 75 человек. Судя по всему, данная цифра вовсе не является окончательной.

Последние новости по ситуации с массовым отравлением в Иркутске привела пресс-секретарь регионального Министерства здравоохранения Татьяна Шкурская. "К настоящему времени скончались 75 человек. В медучреждениях погибло 44, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства, в медучреждениях остается 19 человек", - поведала специалист.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Арестованными стали 11 человек, в число которых входят не только предприниматели, но еще и их сотрудники. Последние осуществляли розничную и мелкооптовую продажу смертоносной жидкости, в составе которой вместо этилового спирта присутствовал крайне опасный метанол.

Вскоре по этой трагической ситуации высказался президент России Владимир Путин. Он потребовал ужесточить правила производства и продажи продукции с содержанием спирта. В рамках этих мер глава государства потребовал к апрелю следующего года подготовить изменения в ставки акцизов на алкогольную и спиртосодержающую продукцию, дабы снизился спрос на суррогаты алкоголя. Заниматься этой работой поручено правительству.

В настоящее время в больницах города остаются 19 человек, 27 человек сумели покинуть стены медицинских учреждений, так как их самочувствие улучшилось. Многие отказались от лечения.


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